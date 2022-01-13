明日續凍分區最低10℃！天文台料下周多天有雨　1個保暖動作會更凍

撰文：布萊恩
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【天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風會在明日被一股偏東氣流取代，周末期間該區氣溫稍為回升，預料另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南，天氣再度轉涼，而一道廣闊雲帶會覆蓋該區。
根據天文台九天天氣預報，未來幾天市區氣15度至21度，其中1月14日分區最低氣溫更只有10度。
天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。

未來九天天氣預報：

未來九天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，1月14日分區最低只有10度！▼▼▼

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禦寒保暖8大Tips　暖包咁用隨時灼傷！

大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患

保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

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