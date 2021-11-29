明日轉冷周四分區跌至7°C！天文台調低氣溫預測　保暖切勿這樣做

【天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，一股東北季候風補充會在明早抵達華南沿岸地區，該區風勢增強，未來兩三日氣溫逐步下降，星期四早上相當清涼，受季候風的持續影響，本周後期至下週初廣東沿岸仍然天晴乾燥，日夜溫差較大。

而天文台調低周四（12月2日）氣溫預測，由14度調低至13度。根據天文台九天天氣預報，未來幾天市區氣13度至24度，其中12月2日（星期四）市區最低氣溫只有13度，分區最低氣溫更只有7度，當中上水、大埔僅10度，打鼓嶺則只有7度。

天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。



未來九天天氣預報：

未來九天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，12月2日分區最低只有9度！▼▼▼

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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