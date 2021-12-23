聖誕假嚴寒僅9℃！天文台調低氣溫預測分區最低5℃！小心羽絨4隱患

【天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，一道雲帶會在未來數天覆蓋華南，預料一股強烈冬季季候風會在聖誕日抵達廣東，隨後一兩日該區顯著轉冷，風勢頗大；同時，高空擾動亦會影響該區，廣東沿岸多雲有雨；隨着季候風逐漸緩和及高空擾動遠離，下周中至後期廣東沿岸天色好轉，但早晚仍然清涼，日夜溫差較大。

根據天文台九天天氣預報，未來幾天市區氣9度至22度，其中12月27日市區最低氣溫只有9度，分區最低氣溫更只有5度。

天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。



未來九天天氣預報：

未來九天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，12月27日分區最低只有5度！▼▼▼

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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