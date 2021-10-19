台女出Po問2個老爺奶奶+老公組合點樣揀？網民突破盲點：單身仲好

揀老公是一門高深學問，除了看他的為人，更要看他的屋企人！有台女在討論區上發文，指如果面前有2個選擇，1個是老公懶散但老爺奶奶卻很好相處，另1個是老公勤奮但老爺奶奶卻很難相處，大家會如何選擇。雖然有不少網民選擇老公懶散但老爺奶奶卻很好相處，但亦有人指出其實結婚並非必須的選擇，因為「兩個選項都不好」。



有台女在討論區上發文，問老公與老爺奶奶之間的組合可以如何選擇。（《香港愛情故事》劇照）

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台女在Dcard討論區上發文，說如果老公與老爺奶奶的組合可以有2種選擇，大家的選擇會是什麼。她指其中1種是老爺奶奶都很好人，「提供車房給你們住跟使用，偶爾還會給家用補貼，需要負擔稅金等其他開銷都由他們處理」，但老公卻有點懶散、不太會做家務、很自我中心。

另1個選擇是老爺奶奶很多意見，會插手教育小朋友的問題，更會要求老公支付高額房貸買樓給他們住，「債務很多、很強勢」，但是老公「很顧家也會協助做家事顧小孩」。

台女指2個選擇都是身邊朋友的案例，所以想問問大家的想法，「會選擇老公好還是家庭好？畢竟很少能有兩全其美的選擇」。

有網民直指2個組合選擇都差，寧可單身。（《香港愛情故事》劇照）

不少網民表示，如果真的要2選1的話，會選擇好相處的老爺奶奶但老公有點懶散的組合，「如果沒其他選項的話當然選1呀，拿錢去找人來打掃顧小孩不香嗎」、「如果是這2個，當然選1啊，請傭人來做」、「硬要選的話是1，因為我很愛做家事，老公只要懂得感謝就好，不用幫忙沒關係」。

同時亦有網民認為「2種選項都不好」，「你說的這兩個都很不好欸，老公好家庭好不是很基本的條件嗎？」、「其實可以選擇不要結婚的，而且你只看到自己朋友的例子，其他人過得很好很幸運的大有人在」、「寧可單身，這2個例子都爛透了，眼睛睜大點，2個都別選到」。

（Dcard）

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