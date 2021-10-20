台女星日本浸溫泉被列入黑名單「原來誤犯呢個禁忌」日男教點拆招

台灣女星蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，率真反應獲得不少網友喜愛，近日受邀上節目討論「意想不到的被檢舉太誇張」的主題，她坦言尚未爆發新冠肺炎前，曾和朋友飛往日本泡湯，沒想到酒店事後派人協調「之後可不可以不要來泡」，如果真的要泡就挑半夜12點過後，得知原因後才恍然大悟！



蘿莉塔最近在《媽媽好神之俗女家務事》透露，當時和朋友一起去日本住溫泉酒店，沒想到泡湯泡到一半發現，人群突然減少了很多，雖然覺得奇怪但也沒多想，沒想到泡湯完，酒店人員希望她和友人別再去泡湯，等同被列黑名單，但若堅持要泡的話，對方希望兩人半夜12點過後再去。

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事後才發現是朋友身上的刺青所致，蘿莉塔解釋因為朋友剛好很喜歡牡丹花，「他給我刺了一個很大的牡丹花在背上」，其他客人因此誤會她和友人是黑道，酒店還收到不少投訴並害怕地說：「裡面有黑道在泡溫泉！」

對此，日本人風田表示沒有露出刺青就可以泡，但溫泉門口幾乎都有寫「謝絕黑道」，為的就是避免幫派份子進場鬧事。

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