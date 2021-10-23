情侶搭的士郊外　港女落車叫司機等陣　打卡扮行山5分鐘上車走人

天氣開始轉涼，又是行山遠足的熱門季節，可以親親大自然之餘亦能「打卡」拍照。有的士司機分享工作經歷，指日前接載1對情侶到山上，以為對方打算行山。沒料下車前女方竟叫他「等陣」，表明5分鐘後會再上車，他才知道原來該名女乘客只為打卡，更指同行的男伴當場黑面以示不滿。



有的士司機指日前接載1對情侶到山上，女子僅打卡5分鐘便再次上車離開。（示意圖，資料圖片）

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該名的士司機早前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指周一（18日）接載了1對情侶到新界山上，以為對方前往行山。到達目的地後，正當他打算「搵返客兜返出市中心」時，女乘客竟突然要求他「等陣」，並表明自己5分鐘後會再上車。

司機指，情侶付了去程的車費便下車，而他則應女乘客要求，「落車抖抖氣食支煙」休息一下等候。約5分鐘後情侶再次出現，他才知道原來女生並非打算行山，只為上山打卡，完成後便再次乘車返家，更指同行的男生明顯感到不滿，「塊面有啲黑」。

女子要求司機等候5分鐘，完成打卡後便再次上車返家，而同行男伴似乎感到不滿。（《幫緊你應援團》劇照）

帖文引來同業討論，不少司機表示曾聽聞類似情況，「影相當行咗㗎啦」、「夠啦，行得耐對身體唔好」、「司機連贏吖」、「好早之前都有谷友講過類此咁嘅事情」、「港女係咁，所以做打卡類飲食好好搵」。

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