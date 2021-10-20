九巴車廂設手機無線充電　有人批易致漏電話　網民：咁係個人問題

提供更多設備給乘客使用竟然也可以是錯？近日有網民指，留意到九巴車廂已經增設手機無線充電板，但擔心會令大意的乘客更加容易遺漏手機。帖文引來熱烈回應，大多批評樓主不能將遺漏手機的責任指向九巴，而是乘客本人，更直言「漏咗個仔喺巴士都聽過，何況電話」。



樓主上載照片，指九巴新增了無線充電板供乘客使用，但質疑「有些人大頭蝦，會否在落車容易留下電話？」。（facebook群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

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樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文及上載照片，指「九巴有進步是好事，但有些人大頭蝦，會否在落車容易留下電話？」，照片可見九巴在車廂座位旁邊新增了手機無線充電板，乘客可以把手機放在充電板上，讓手機以無線方式充電。充電板下方亦設有USB插頭，手機如果不支援無線充電，仍然可以使用USB線充電。

網民留言認為，遺漏物件的責任不在九巴，而是乘客本人。（資料圖片）

帖文引來熱烈回應，但壓倒性地認為樓主看法有問題，「有乜事一定係人哋問題」。網民表示，即使九巴沒有在車廂內裝設任何設施，乘客都可以遺漏各式各樣的東西，包括手袋銀包之類，所以責任不在九巴而是乘客，「呢樣應該唔係九巴嘅考慮，留返畀乘客自己諗啦」、「畀埋你用仲咁多要求，自己唔記得又要九巴負責？使唔使順豐埋畀你」、「咁呢個就唔關服務事啦，係個人問題」。

網民更以樓主帖文改寫抽水，「九巴座位有進步是好事，但有些人大頭蝦，會否在關門前唔記得落車？」、「九巴有進步是好事，但有啲人血液循環唔好，坐得耐起身會否腳痺？」。

（facebook群組「屯門公路塞車關注組」）

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（資料圖片／香港01製圖）

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