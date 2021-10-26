六合彩萬聖節今攪珠｜8個最幸運號碼、截止時間！8個字複式幾錢？

【$8000萬六合彩萬聖節金多寶2021攻略／複式／單式／過去攪珠結果／電腦飛／頭獎機率／賽馬會投注站】2021年萬聖節金多寶周二（10月26日）晚上攪珠，如果1注獨中，頭獎獎金估計高達8000萬元，而根據馬會資訊，複式和膽拖可提高中獎機會，但支出亦較多。究竟過往哪些號碼中獎率最高？買電腦飛還是自選號碼彩票更好？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答。



10月26日晚舉行的萬聖節六合彩金多寶彩票，於10月21日舉行的攪珠完成後開始發售，顧客可在各場外投注處、電話投注及互動投注服務購買彩票，截止時間為攪珠日（10月26日）晚上9時15分。

不過，六合彩49個數字組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據歸納過去4個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺場呢？大家買六合彩之前可以留意。

歷年萬聖節六合彩攪出號碼組合▼▼▼

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六合彩提高中獎機會、截止投注＋開獎時間、領獎期限Q&A▼▼▼

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六合彩複式八個字幾多錢？買複式自選還是電腦飛好？



根據馬會公布，近4次萬聖節金多寶，有3名幸運兒同樣以複式及自選號碼購買方式中頭獎。

另有一個較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

10大最幸運投注站



除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

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最後提提大家，萬聖節六合彩金多寶會在10月26日晚上9時15分截止購買，如想疫巿碰碰運氣，可把握時機，但緊記小注怡情，投注時量力而為。