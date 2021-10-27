六合彩$8000萬頭三獎逾200注中｜緊記領獎期限＋須知　遲咗無獎金

【$8000萬六合彩萬聖節金多寶2021攻略／複式／單式／領獎期限／過去攪珠結果／電腦飛／頭獎機率／賽馬會投注站】2021年萬聖節金多寶昨日（10月26日）已攪珠，頭獎1注中，獎金高達83,352,030元，二獎及三獎亦分別有6.5注及257.5注中，每注派1,197,540元及80,610元。

不過，中獎只是第一步，所有幸運兒緊記要留意領獎期限及須知，當中頭獎幸運兒更須於指定時間內登記！如果遺失了彩票又要如何處理呢？

另外，究竟過往哪些號碼中獎率最高？買電腦飛還是自選號碼彩票更好？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答。



萬聖節六合彩金多寶已經攪珠，頭獎得獎者須在翌日指定時間前登記，其餘幸運兒亦要在指定期限內領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？▼▼▼

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六合彩49個數字組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據歸納過去4個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺場呢？大家買六合彩之前可以留意。

六合彩複式八個字幾多錢？買複式自選還是電腦飛好？



根據馬會公布，近4次萬聖節金多寶，有3名幸運兒同樣以複式及自選號碼購買方式中頭獎。

另有一個較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

10大最幸運投注站



除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

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最後提提大家，萬聖節六合彩金多寶會在10月26日晚上9時15分截止購買，如想疫巿碰碰運氣，可把握時機，但緊記小注怡情，投注時量力而為。