24歲A0台男向女同事表白　驚悉對方身份超崩潰　唔敢面對想辭職

表白前應先了解對方年齡、背景，否則發現對方原來是已婚就尷尬大了。有台灣男網民於討論區發文表示，他於做兼職的戲院喜歡上一名女同事，他今年24歲，從沒交過女朋友，日前準備了禮物，上班時鼓起勇氣向女同事表白，怎料對方回應「我是一個孩子的媽媽了，你還願意接受我嗎？」他大受打擊地跑走，其他女同事目擊事件笑倒在地上，他後來才得知對方今年已36歲，只是樣子較童顏，但他不敢再面對該名女同事，覺得很尷尬，因此發文問應否辭職。



有台灣男網民於討論區發文表示，他今年24歲，於做兼職的戲院喜歡上一名女同事，他日前向對方告白後，才得知對方原來是36歲已有1名孩子的媽媽，他瞬間覺得很丟臉。（《大叔的愛》劇照）

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該名網民於Dcard討論區發文表示，他是在戲院做兼職的大學一年級學生，今年24歲，從沒交過女朋友，他喜歡上戲院一名女同事，所以日前準備了禮物及情書打算表白。只見上載的照片中，他很用心地在信封畫上圖案，又摺了一瓶星星，並買了一包叫「乖乖」的零食，發揮創意在包裝上寫字變成一句表白句「請乖乖和我交往」。

他上班時靜待午休時機上前表白，他深呼吸了一口氣說「做我的女朋友吧！我希望你天天喊我的名字」，怎料該名女同事非常驚訝地回應「喔，謝謝你的愛心，可是我是一個孩子的媽媽了，你還願意接受我嗎？」他大受打擊，大叫着跑走，那位媽媽追着他說「不尷尬，不尷尬」，另兩名女同事目擊事件笑倒在地上。

午休結束後，他與喜歡的女同事再次碰到臉，對方說「謝謝你的愛心，我一輩子都很難忘的」，他大喊「你不要過來啊」，沒等對方說完，再次驚恐地跑走。他後來才得知對方今年已36歲，只是長着一副娃娃臉，但他不敢再面對該名女同事，覺得很尷尬和丟臉，因此發文問應否辭職。

帖文引起網民熱議，有人笑說「好純情唷！看的我一直笑，也太可愛了，哈哈哈」、「真是大型社死現場，你怎麼也不調查清楚就告白了」、「看文章的話我覺得你後續舉動有夠沒禮貌」、「看樣子你也不是真的喜歡她嘛，看人家長得不錯就告白，也沒了解過人家，一發現跟自己想得不一樣就把對方當鬼一樣，有夠低級」。

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