是雞還是鷄？「鳥」字旁「隹」字旁有唔同意思　網民齊齊長知識

1984年，台灣第一家麥當勞在台北民生東路開張，麥當勞叔叔、兒童餐玩具、生日派對從此跟歡樂童年畫上等號。但你可曾認真看麥當勞過菜單？有網友發現如果是雞肉品項，麥當勞都使用鳥字旁的「鷄」，而非一般較常見的「隹（讀音同追）」字旁的「雞」，PO文一出，引起熱烈討論。



原PO在Facebook 群組《爆系知識家》發文表示，她不明白麥當勞的雞，為什麼都要寫成鳥字旁的？用手機或電腦輸入，往往還找很久，或是根本選不到這個「鷄」字，她忍不住問，「鷄跟一般的雞，有什麼差別呢？」

【圖輯】「鳥」字旁「隹」字旁有唔同意思！點圖放大看網民意見及兩字差異👇👇👇

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

不少網友驚嘆，「你講了我才注意到，平常只注意可以吃就好」、「太過理所當然反而沒注意到，繁體字真是偉大」、「我覺得鷄才是正宗寫法，符合雞的屬性」、「好強喔...吃了這麼多年居然完全沒發現耶」、「已經很久沒寫了，現在都寫G」、「看了兩遍平板的輸入法，選字還真的只有雞，沒有那個『鷄』」、「香鷄城也是這隻鷄」。

【相關圖輯】「超怪姓氏」惹網民熱議！唔係傳唔係傅… 睇真啲原來係香港大姓（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

有網友幫忙補充，「『鷄』同『雞』其實都一樣，兩兩同字異形。古人早期馴養的雞，尾巴有長短之分的緣故。『鳥』與『隹』兩字同源，不同之處就是尾巴上的區別。『隹』字是鳥蹲著的樣子，所以看不到腳；而『鳥』字是鳥站著的樣子，所以看得到腳。」不少人大呼「長知識了」。

【相關圖輯】「丨」字點讀？台男蘇丨丨被質疑偽造身分證 唸出名字突遭警包圍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

根據台灣教育部異體字字典，「雞」有很多異體字，鷄和雞同屬一字的異形，音義上並無差別。根據東漢許慎《說文解字》一書：「隹，鳥之短尾總名也」、「鳥，長尾禽總名也」，隹和鳥都是象形字。

【同場加映】BB姓氏太罕見 內地保健院要求父親改姓 呢個字你識唔識讀？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

延伸閱讀：

你會念嗎？味醂讀音不是「ㄌ一ㄣˊ」 網友：難怪都打不出這字

曾鄙棄英國食物如「無味垃圾」 日本網紅因一道料理變節

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】