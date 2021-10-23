九龍灣霸氣阿婆單膊托起車喉行街　照片震撼網民：佢真的好輕鬆

唔好睇小阿婆！近日網上流傳一張照片，只見1名婆婆在九龍灣街頭，托起1條約2個人高的車喉等候過馬路，其「力的表現」震驚網民，「呢個阿婆幾多Level（等級）？」，不禁吟詩感嘆「力拔山兮氣蓋世」。據知車喉的由來是附近車房的客人棄置，因而送給婆婆拿走。



1名婆婆在九龍灣街頭，托起1條約2個人高的車喉等候過馬路，其「力的表現」震驚網民。（Facebook圖片/Gary Lam）

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近日facebook多個群組都轉發這張於九龍灣拍攝的照片，身穿黑色花紋褸、豹紋褲的婆婆正在紅綠燈前等候過馬路，並單手將1條死氣喉托在肩膊上，從背影看來婆婆托得相當輕鬆，似乎不覺負擔。

有其他網民都遇見那位婆婆，形容她「真的很輕鬆」。（Facebook圖片/King Wong）

力大無窮的婆婆頓時引起網民關注，不少人都表示以為是改圖，但有人則指自己都在同一日遇見這位婆婆，形容「佢真的很輕鬆」，又估計那條死氣喉至少達10多公斤，「阿婆好大料」。有網民笑言婆婆能否「行10條馬路不換肩」，又出現大量改圖，將婆婆「key」在各遊戲電玩海報上，「重課（金）玩家」、「芒亨新武器？」、「呢個係Monster Hunter G位屠龍獵人」。

有知情的車房事後在Instagram表示，圖中的死氣喉為本田（HONDA）FK8的原裝喉，「係客人唔要，所以畀阿婆拎走」。網民紛紛猜想婆婆會如何處置，雖然大多都認為會當廢鐵賣走，但亦有的笑言可能是自用，「阿婆部FK8夠期驗車，要裝返原裝喉」、「阿婆揸GTR，唔通又話俾你聽咩」。

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過馬路要留神是常識，即使遇到美女亦不能分神！網上流傳短片，指1名男子過馬路時疑只顧看着美女走過，因而不慎踏空衝前，頭撞1個放在路邊的直立式廣告牌，更令招牌應聲倒下。事件引來網民熱烈討論，爆笑指「望女都要睇路㗎！」。



1名男子在尖沙咀金馬倫道過馬路時，疑似因為眼前美女而分神跌倒，更衝前撞倒1個站立式廣告牌。（網上短片截圖）

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