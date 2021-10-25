性感美女自揭超恐怖床事！性愛中途突傳另一女人聲　慾火即變怒火

台俄混血女模王若熙（舊藝名：王嘉蒂）外型亮麗，近日分享與男友滾床單的往事，提到某次關燈後辦正事，不料過程中傳出「謎之聲」，重點是聲音明顯來自別的女生，一開小夜燈發現驚人真相，王若熙坦言「我心中是有怒火的！」



王若熙在TVBS節目《11點熱吵店》中談及「一秒就熄火的愛愛事件簿」，表示跟某任男友交往久了，「難免會有點膩，那就是要來一點點不一樣的變化」，某天2人準備激戰，男方突然說「我戴個東西」，由於事先已經關掉房間電燈，因此她看不清楚對方戴什麼，現場來賓猜測大概就是情趣用品。

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當時王若熙配合男友指定的動作，結果過程中突然聽見「謎之聲」，令王若熙覺得十分詭異，「就是除了我以外，不是來自我，別的女生的聲音。」棚內立刻引發熱議，主持人沈玉琳直呼是「靈異事件」，現場來賓猜測為「多人混戰」。

王若熙提到，好奇心驅使下，她決定開小夜燈一探究竟，「就發現他帶著VR」，不僅如此，扯下男友VR還看到，「他居然在看A片！原來剛剛那些聲音，都是從那個片裡面傳出來」，頓時沒有興致，坦言「我心中是有怒火的，就會覺得你怎麼可以這麼不尊重我。」主持人Melody也認同，「這樣子真的很不尊重人了！」

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