咖喱食到死？印媽煮咖喱「2死3命危」幾乎死全家！致命原因竟是…

【咖喱／咖哩】媽媽煮的咖喱竟成奪命毒物？印度一名母親日前煮咖喱飯給全家吃，未料大家吃完後卻出現上吐下瀉的症狀，一家七口隨後全數被緊急送醫，結果父親和小兒子因此喪命，其他人還在搶救中，當地警方已經將咖喱飯進一步送驗，目前不排除是薯仔及西蘭花有問題。



根據《News18 Hindi》報導，印度北方邦法魯卡巴德縣（Farrukhabad）一名母親在23日煮了咖喱當作全家人的餐點，未料七個人吃完後過不到半小時，開始上吐下瀉，身體極度不適，隨後全數立即送醫，不幸的是父親伊爾沙德（Irshad）和6歲的兒子拉拉（Lalla）在治療期間身亡，另外包括兩個女兒和一個兒子在內的其餘5人情況危急，還在急救中。

根據當地警方調查，當天一家人食用的咖喱飯中有添加蔬菜，包括花椰菜及馬鈴薯等，而身亡的兩個人恰巧有吃了這兩樣蔬菜，其他五人並沒有食用，因此不排除是蔬菜奪命，可能是蔬菜中含有農藥，但烹飪前沒有適當的清理，不過詳細真相仍待釐清，因此警方已經將咖喱飯進一步送驗，等待結果。

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