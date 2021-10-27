四川20歲女為男友墮胎7次　痛苦跪床邊稱堅信真愛　網民列5大疑點

愛情總是令人盲目，近日網上瘋傳四川成都一名20歲女子為所謂的「真命天子」墮胎7次，她在醫院痛得跪在床邊的樣子被人拍下，但她仍堅信男友「他是愛我的」，不少網民慨嘆女子「太傻太天真」、「父母知道會心碎」。

不過，有內地網民質疑此為看圖作文的假新聞，因為內地具公信力的媒體並無報道此事，網上亦沒有完整影片顯示更多訪問畫面，疑點重重。



近日多間香港及台灣媒體廣泛報道四川成都一名20歲女子為男友墮胎7次，她做完第7次墮胎時，在醫院痛得跪在床邊，用手捂着肚子，但身邊卻無人伺候，此痛苦模樣被人拍下。但女子卻始終相信男友是「真命天子」，自我安慰地說「沒事，忍忍就好了，他是愛我的」。

女子的模樣讓網民心酸，紛紛留言說「這個女孩子也太傻了吧」、「如此的愛，不要也罷！好好愛自己！」、「要是真的愛你，就會在你第一次懷孕的時候給你一個家了」、「醒醒吧！如果他真的愛你，就不會讓你受傷。最起碼住院的時候，會端茶送水伺候在左右」。

不過，有內地網民列出5大疑點質疑報道真實性：

1）部份香港及台灣媒體稱引述內地「都市日報」報道，但內地只有「都市報道」媒體，而「都市報道」的微博並無相關內容，內地亦沒有具公信力的媒體報道此事，只在一些博客文章中見到。

2）網上一直只流傳女子跪在床邊的照片，就算有影片也只有幾秒片段，不足以顯示女子因何事跪在床邊。

3）相關報道沒詳細指出女子所住是哪間醫院

4）沒有事主詳細資料或訪問

5）沒有追訪事件中「男主角」、院方及專家的回應

基於以上5大疑點，故此內地網民懷疑「四川20歲女為男友墮胎7次」事件只是看圖作文的農場文章。

（綜合報道）

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