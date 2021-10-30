榮華臘腸廣告驚變恐怖片　麥兜與愛侶慘成臘腸蒸熟　網民：好殘忍

廣告做得好是公關宣傳，一時想歪隨時變關公災難！榮華日前推出新的臘腸廣告，以港人鍾愛的小豬角色「麥兜」作為主角，講述他與女友拍拖的甜蜜故事，兩人成雙成對十分浪漫，原喻意與臘腸一樣都是兩條綁在一起晾曬，永不分離，但廣告尾段一對戀人瞬間變成電飯煲內被蒸熟的一孖臘腸，嚇倒一眾網民驚呼：「我係咪睇緊恐怖片呀，睇完都唔想食臘腸了」、「童年崩壞」、「仲要天然生曬，好殘忍，仲殘忍過煲仔飯」，有人暗嘲廣告充滿「香港精神」，小巿民勞碌半生後如臘腸般躺平被吃掉。



榮華日前推出新的臘腸廣告，麥兜與女友躺在雪山上牽手對望，其後慢慢變成電飯煲內的一孖臘腸，嚇倒一眾網民。（fb專頁「榮華香港」影片截圖）

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據榮華廣告畫面及旁白描述，麥兜辭了一份畢業後做了多年的工作，追尋更好的自己，在做「花王」時遇到真愛，兩人相戀，並甜蜜地散步、浸溫泉，又一起爬雪山，畫面十分浪漫。沒料到其後卻有嚇人情節，一對戀人躺在雪山上牽手對望，其後蜷曲身體慢慢變成電飯煲內的一孖臘腸，令人不禁聯想到麥兜與女友是否凍死在雪山上，被人腌製成臘腸，十分驚嚇。

榮華臘腸廣告故事逐格睇▼▼▼

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網民紛紛留言表示，「呢個廣告好恐怖，令人十分不安」、「感謝你們推廣素食主義」、「求心理陰影面積」、「2001年，麥兜話香港人唔係臘鴨，原來係臘腸」、「試想下，小朋友睇完個廣告，然後食緊臘腸，話：『麥兜好好味』」、「呢條橋嘅靈感係咪來自『人肉叉燒包』」、「仲要天然生曬，好殘忍，仲殘忍過煲仔飯」。

網民看到廣告後，想起電影《食神》其中一句台詞，「首先我哋要重金禮聘一啤熱戀中嘅豬，睺佢哋唔為意將佢哋放血」。（《食神》劇照）

有網民則表示看完廣告後，想起電影《食神》其中一句台詞，「首先我哋要重金禮聘一啤熱戀中嘅豬，睺佢哋唔為意將佢哋放血」。更有人聯想到《麥兜》漫畫的角色可以製作成不同食品，例如牛牛June牛扒、小鴨菇時製成燒鴨、小龜阿輝製成龜苓膏、小豬麥嘜可做臘腸及豬扒，而校長及Miss Chan Chan則變成「人肉叉燒包」等等，完全是血腥恐怖片的題材。