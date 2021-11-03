因愛生恨變厲鬼！100年前鬼故藏愛情悲劇　反映清朝文化極封閉

哈囉，大家好！歡迎來到「我的學習筆記」，說到鬼，大家腦海中，呈現什麼樣的畫面呢？不知道為什麼，好像在印象中，女鬼總是特別可怕啊！



像是日本的貞子，或是台灣的林投姐、陳守娘，各個都是鬼界中的代表人物啊！連許多名字都沒有的傳說，也常常出現長髮女鬼，為什麼鬼總是女的呢？是因為紅顏薄命，還是古代社會風氣的問題？

【圖輯】今天我們就來說說，雲林同安祠的有應媽──二恆娘的故事吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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愛情的騙子

話說清朝時期，有位靠海為生的劉姓商人，人人都叫他老劉。老劉常常會把捕回來的魚貨，還有在海外交易的商品，拿到雲林下崙村的港口變賣。有一天颱風來襲，老劉因為狂風暴雨而沒辦法及時回家，於是就跑到時常與自己做生意的阿成家過夜。

在躲雨的這段期間，老劉認識了阿成，相依為命的寶貝女兒─二恆，二恆既年輕又漂亮，個性十分善良，而且相當單純啊！老劉一下子就被她吸引了，兩人是越聊越有話題，從那天以後，只要老劉到下崙做生意，就一定會來找二恆，還不時給她帶點小禮物、討她的歡心，時間一久，二恆也覺得自己遇到真命天子、情投意合的愛人了！整天沉溺在幸福之中，盼望著老劉每一次的到來。

不知道這樣的生活持續了多久，有天二恆突然吃不下飯。阿成護女心切，趕緊請了大夫來看，「恭喜夫人，您有喜了。」大夫喜悅地喊著，本該慶幸只是虛驚一場，但阿成跟二恆，卻好像傻了一樣，場面瀰漫著尷尬的氛圍……。

今天故事的主角，是雲林縣知名的有應媽二恆娘。（方格子授權使用／我的學習筆記）

阿成送走大夫以後，怒問女兒：「你跟哪個男的，做了那種事啊？」二恆流著淚，把老劉跟她情投意合的事情，全部都給說了出來，懇求爸爸能夠成全兩人，本來阿成是擔心，女兒被人糟蹋，要去找人算帳的，但聽到二恆的哭求，也只好相信女兒的選擇。甚至轉念想，印象中的老劉都是獨來獨往，家裡從商的，經濟應該不錯，女兒跟他又聊得來，二恆如果嫁過去，說不定真的能幸福。於是阿成就帶著女兒，買了伴手禮，想說去找老劉泡茶，好好談談這個問題。

結果父女剛到時，三個人還像辦喜事那樣，禮尚往來、雙方都非常開心，老劉也急著請兩位進來作客，但才剛坐下來，說到要結婚，老劉就好像被雷打到了一樣，一個不小心，手上的杯子就掉了下去，急著要趕兩人出去。二恆哭喊著：「你不是說，我的想法跟你很像嗎？不也說我們未來，可能有機成為夫妻嗎？」老劉氣著說：「你跟我只是露水鴛鴦，在那種氣氛下說的話，本來就不能當真啊！而且我早就有夫人跟孩子了，不然這樣，我給妳一筆錢，妳好好把小孩生下來，有空我會再去妳家看妳。」看著二恆哭倒在地上，阿成氣得拍桌，拉著二恆，頭也不回地離開了，「走！我們回家！孩子我們自己也養得起！」

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由愛生恨，化為厲鬼

兩人就這樣回到了下崙，原本以為，只要二恆躲在家裡，生完孩子以後，找個理由就沒事了，沒想到她和老劉的事情，卻被村裡的人給傳開來了，聽說還是老劉為了自己的面子，而到處說，是二恆勾引他這個有婦之夫、不檢點，裝作一副愛妻好男人，被騙了感情的樣子。

隨著二恆的肚子越來越大，老劉辜負她的事情，也變成村民閒話家常的話題。只要二恆一出門，就會被鄰居們給指指點點的。「唉呀！怎麼那麼不檢點啊！」「這種淫婦，怎麼還有臉活著呢？」「二恆啊，妳這樣，小孩是要跟妳姓，還是老劉姓啊？」就算是二恆不出門，這些三姑六婆的耳語，也還是一直在二恆腦內迴盪著，因為受不了這樣的壓力，整天以淚洗面。

而家裡也瀰漫著一股尷尬的氣氛，阿成雖然霸氣地把女兒帶走了，但村民的議論，也讓家裡的生意，無法再繼續下去，一邊擔心著女兒這樣怎麼過下半輩子，一邊糾結，難道要整天把她關在家裡保護嗎？雙重的壓力之下，兩個人也開始互相不說話，過去家裡那種美好的氛圍，徹底變了樣。

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這一天，二恆再也承受不了這樣的壓力，一個人趁著阿成不在，偷偷地離開了家門，整個人瘦了一大圈，眼神空洞、頭髮凌亂，再也不是當初漂亮的樣子了，二恆拖著腳步，一邊摸著肚子，對未出世的孩子喃喃自語，一邊說、一邊走著，最後走到了海岸邊，一躍而下。

當二恆再次醒來，已經在地府了，她被鬼差押到閻羅王面前，閻羅王說：「二恆！妳陽壽未盡，又懷有身孕，為什麼會做這種傻事呢？」

二恆面無表情，對閻羅王說：「人間本來就沒有什麼公平可言，什麼天道，什麼惡人自有懲罰，根本就是狗屁。」閻羅王翻了翻生死簿，發現二恆，本來可以過著幸福、快樂的生活，卻被渣男給騙了，家裡也因此不得寧靜。

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於是閻羅王嘆了口氣，拿出了一把黑令旗給二恆，對她說：「念在妳為人善良，卻受騙而遭人欺負，這次我就寬赦妳！妳有了這個法寶，就能自由穿越陽間，對生前欺負妳的人復仇，七爺、八爺他們也不會阻止妳的！」二恆一聽，馬上流下了眼淚，並叩謝閻羅王，還陽去了。

人家說，陰間一天，陽間十年，二恆這一走，還陽時已經是二十年後了。祂回到下崙村報復那些，對他指指點點的村民們，讓村裡許多小孩莫名其妙夭折，而這些人，正是當年欺負二恆的村民後代。

而她又怎麼可能放過老劉一家呢？當看到老劉跟他的家庭，都過得非常快樂時，她更加憤怒，憑什麼我和我的孩子，只能痛苦的死去，你們卻一家和樂！於是她開始每晚都去騷擾劉家的子女，這讓老劉在下寮跟三姓寮的子孫，每天都過得非常痛苦。就算老劉去世以後，二恆還是沒有放過劉家，仍然常常在夢中顯靈嚇他們，搞得劉家人都快瘋了。而且不管怎麼請法師、道士都沒有用。

道士告訴他們：「這女鬼名叫二恆，是你們父親害死的，他現在拿著黑令旗上來報復了。」

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台灣本土女神來調停

劉家人深怕被二恆的鬼魂驚嚇，半夜都不敢睡覺，就坐在廳堂苦惱著，就在這個時候，一道綠光照了進來。劉家長輩以為是二恆出現，要開始追殺他們了，當年老劉的真．老婆，更是直接嚇到昏了過去。

這時老劉的兒子──小劉崩潰地說：「二恆，冤有頭、債有主！妳跟我父親有糾葛，但為什麼要對無辜的劉家人下手呢？」這時候綠光化為一個人形，看起來慈眉目秀，一臉和藹，並表示自己是本庄的守護神－菁埔夫人。小劉一聽馬上跪在地上，求菁埔夫人幫幫他們，菁埔夫人也一口答應。

隨後，菁埔夫人找到憤怒的二恆，並把她過去與老劉的三世因果顯現出來，兩人簡直是世代的冤家啊！互相虧欠、冤冤相報啊！看完後，二恆放下復仇的黑令旗，對菁埔夫人說：「夫人媽，我懂您的意思，但我這凡靈，還是放不下這股怨氣啊…。」菁埔夫人牽起二恆的手，承諾二恆能跟著她一起修行、成仙，二恆也接受了夫人的好意，現在她只希望自己，不再是沒人供奉的孤魂，希望劉家能夠接納自己，作為他們的祖母。

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菁埔夫人把二恆的心願，告訴小劉以後，雖然他本來是想一口答應的，畢竟能夠解決靈異事件，怎麼樣都好，但二恆畢竟沒有正式嫁入劉家，不太適合放在牌位上供奉。

於是他決定在下崙的一塊空地上，建一座屬於二恆的祠堂，每逢清明、中元、重陽，以及二恆生日的時候，都會帶著子孫來這裡祭拜，並尊稱二恆為「二恆娘」。

從此之後，二恆從一位可憐又恐怖的厲鬼，轉變成一位照顧鄉里的母親，一直到今天，還在默默地守護下崙人呢！

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同安祠反應的聲音

在過去父權強大的封閉社會中，女性往往是犧牲者，許多思想與行為，都要服膺在男人的陰影當中。儘管是男人有錯在先，但社會輿論，仍然會先針對女人做評論，受到傷害的往往都是女人，而過去因為女性地位較低，結了婚，一生都是夫家人，連死後都必須放在夫家，像二恆這樣未婚生子，不僅一生都會遭到歧視，死後也無法回到自己家裡受人供奉，必須拿去廟裡安置，可說是孤單一生啊！

但不要以為這樣的事情，現代就不會再發生哦！雖然時代越來越進步，但還是有很多女性，被以「應該要有丈夫、小孩」來逼婚，「沒有結婚的人，是不完整的」這種話，並沒有消失在台灣，因為未婚生子而遭到歧視，甚至自殺死亡的事件，也還是層出不窮，希望有朝一日，我們這一代人，不會再承繼這樣的觀念。只有我們先轉念過來，才能夠改善未來的社會風氣。

故事說到這邊，一樣有幾個問題想問問大家：

1.你家裡附近有「有應媽」嗎？祂的故事又是什麼呢？

2.在這個故事裡，有出現檢討受害者的行為，這樣的行為還存在我們周遭嗎？我們又該怎麼處理會比較好呢？

3.二恆化為厲鬼來凡間復仇，關鍵是閻羅王手中的黑令旗！那黑令旗的由來是什麼呢？除了深冤，還能幹嘛呢？



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我的學習筆記，原文：台灣也有無頭將軍？清宮奏摺上有記載的靈異事件】