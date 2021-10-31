釣魚釣到iPhone！揭連潛水袋跌落海2個月都無事　1個原因尋獲失主

釣魚間中或會釣到令人意外的「魚獲」，有釣客最近在汀九橋橋底釣魚時，竟釣到裝在防水袋內的iPhone 11 Pro Max，並在facebook發文尋失主。有機警網民認出電話熒幕壁紙的法國鬥牛犬Bobby，立即聯絡狗主，原來狗主早在2個月前玩獨木舟時，意外將電話掉進大海，他失而復得後不禁發帖笑言「今次係咪應該好彩養咗Bobby」。



有釣客最近在汀九橋附近釣魚時，釣到1部黑色 iPhone 11 Pro Max。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

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該名釣客今日凌晨在facebook群組「香港突發事故報料區」發文，表示在汀九橋橋底釣魚時釣到1部黑色 iPhone 11 Pro Max。他其後從防水袋拿出電話並充電，開機後為其拍照，上傳至facebook希望尋回失主。

釣客在facebook發文希望尋回電話失主，網民紛紛轉發。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

大批網民看後立即分享帖文，大讚樓主的熱心之外，亦希望失主盡快現身，並詢問防水袋的牌子，「好人好事，樓主好叻，可能係世界第一個人釣iPhone」、「想知用咩魚餌釣㗎？想釣部iPhone13」、「喺海浸咗2個半月，終於可以同主人重逢啦」、「請問防水袋係咩牌子？要買返個！」。

樓主其後更新帖文指失主已聯絡他，感謝一眾網民幫忙分享，而找到失主的關鍵原來是熒幕壁紙中的法鬥犬「Bobby」！原來Bobby女主人的朋友看到尋人帖文，認出Bobby後立即打電話給對方，女主看過帖文，確認該部iPhone屬於其男友，指男友早於2個月前到汀九附近玩獨木舟，不慎反艇時iPhone也一同跌落海。

樓主最終成功尋回電話失主，網民喜見大團圓結局，主人事後也在Bobby的instagram賬戶分享此事，感謝一眾聯絡他們的網民，「原來都好多人認得Bobby，多謝你哋話我知」。

（fb群組「香港突發事故報料區」）