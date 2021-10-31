萬聖節丨IKEA狗公仔扮《鋼之鍊金術師》合成獸　網民：童年陰影

又到了一年一度的萬聖節，各大品牌也推出不同的慶祝活動及優惠，一眾「小編」們當然也未能鬆懈密密發文。一向被讚抽水能力高超的傢私連鎖店IKEA凌晨發文，貼出旗下金毛尋回犬毛公仔戴上假髮，扮演動漫《鋼之鍊金術師》中經典一幕：由小女孩及寵物狗煉成的合成獸說出「大哥哥，陪我玩」。帖文一出引來網民熱議，不少人高呼看到畫面即聯想到童年陰影，更留言悲呼「說好不提」、「這個是禁忌啊」。



傢私連鎖店IKEA萬聖節發文，圖片中的金毛尋回犬毛公仔戴上假髮，扮演動漫《鋼之鍊金術師》的經典合成獸一幕，引來網民熱議。（IKEA fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

一向「抽水」有道的IKEA踏入萬聖節一刻準時於facebook發文，竟為旗下的GOSIG GOLDEN金毛尋回犬毛公仔戴上假髮，扮演動漫《鋼之鍊金術師》中被稱為「不能提起的痛」的一幕，小女孩妮娜和寵物狗亞歷山大被爸爸修塔卡煉成的合成獸。

點擊看「大哥哥」如何成為動漫迷「不能提起的痛」▼▼▼

+ 2

帖文可見，金毛尋回犬毛公仔站於陰暗黑色背景中，燈光打向頭部，可清晰見到牠戴上了黑色長假髮，並說出「大……哥哥……萬聖節快樂」。即使未能認出狗狗扮演的是合成獸，單看對白也令回憶「一秒湧現」。IKEA更於帖文明言，「我係IKEA嘅GOSIG GOLDEN合成獸，大哥哥今個萬聖節來IKEA陪我玩吧」，並加上「克服童年陰影」的標籤。

帖文發出不足12小時已引來網民激烈討論，不少曾看過《鋼鍊》的動漫迷崩潰直呼「我們說好不提的」、「這個是禁忌啊」、「唔好咁抽啦！每次諗起果嗰個畫面都好心嗡㗎」、「呢個唔好攞嚟講笑」、「小編你太無情了」。

不過也有網民認為IKEA的帖文非常成功，而且設合萬聖節氣氛，「其實係咪得我覺得咁樣抽冇問題，又唔係現實嘅『案件』，我反而好欣賞佢嘅創作力」、「萬聖節就係要呢啲，直達地獄」、「動漫嚟講，呢個地獄情節係慘嘅，不過用呢個噱頭好正」。

帖文發出不足12小時已引來網民激烈討論，不少曾看過《鋼鍊》的動漫迷崩潰悲呼。（IKEA fb截圖）

IKEA店名真正的唸法也再掀起另一波討論，各式各樣的唸法都有，有網友在PTT八卦板以「驚！原來IKEA的正確唸法是這樣」為題發文，表示「台灣人大多數唸IKEA（椅KE亞），美國人都說IKEA（唉KE亞）」，並貼出新加坡IKEA官方IG帳號公開瑞典家具公司「IKEA」的真正發音。

官方公布IKEA的正確唸法為「椅KAY阿」（EE-KAY-UH），並不是大眾常唸的「椅KE亞」或美式的「唉KE亞」，原PO也分享外國人教學如何發音IKEA的影片。

👇👇👇購物袋、瑞典肉丸、啤啤熊都輸畀佢？點圖放大看IKEA宜家傢俬10大熱賣單品👇👇👇