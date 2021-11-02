全民造星IV｜坂部佩莎、余施熲邊個多網民關注？　附大熱參賽者IG

萬眾期待的ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》昨晚（1日）首播，參賽者坂部佩莎（莎莎）和余施熲（阿Wing）率先進行舞蹈對決，20歲港日混血兒莎莎大跳辣身舞，擊敗19歲醫科生余施熲，直接躋身60強，並獲選導師梁祖堯隊伍，余施熲則落入淘汰區。

節目播出後，網民對一眾評判、導師及參賽者討論度十足，「阿wing」、「朱栢康」、「黃榕」、「坂部佩莎」、「莎莎」成為網民熱門搜尋字眼。



先回顧《全民造星IV》第一集內容▼▼▼

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全民造星IV｜港日混血兒莎莎騷逆天長腿 首輪辣舞成功搶鏡

根據Google Trends，《全民造星IV》第一集於昨晚9時半首播，昨晚7時許，「全民造星4」一詞的搜尋熱度漸漸上升，約10時半節目完結時，搜尋熱度飆升至頂點，隨後才慢慢回落。

在相關搜尋詞方面，「阿wing」、「朱栢康」、「黃榕 寫真」、「坂部佩莎」成人氣竄升搜尋詞，不過由於今次選出的女團將由戴穎擔任經理人，與昨晚出場的參賽者余施熲的暱稱同樣叫「wing」，因此不清楚網民到底是搜尋誰。

而朱栢康為比賽評判，估計相較另外兩位評判當奴（唐劍康）和鄭融，網民對朱栢康不太認識，所以搜尋度急升。

另外，節目第一集播出早前面試參賽者的情況，𡃁模出身的黃榕帶了以前曾推出的寫真去面試，令導師許廷鏗嘩然，更惹來梁祖堯批評指「好尷尬」，相信此幕同樣引起網民震驚兼好奇她的寫真，所以不少人搜尋「黃榕 寫真」，不過黃榕最終並無入圍。

將近40歲的黃榕面試，但被阿祖藐爆。（節目截圖）

96位入圍參選者中不少人為大熱人選，當中包括藝人妹妹、YouTube頻道成員及過往曾參加《全民造星》的參賽者，以下介紹其中10位大熱人選▼▼▼

