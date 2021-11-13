亂執利是被冥婚？保安員鬼月拜陰廟求姻緣　結局神逆轉竟變積陰德

【鬼故／鬼月／利是／紅包／冥婚／陰廟／鬼妻／鬼新娘】哈囉，大家好！歡迎來到我的學習筆記！說到「利是」，你會想到什麼呢？小時候過年最期待的部份，大概就是收利是了，總覺得利是就是喜氣的代表，但長輩卻總是提醒說「欸！路邊的利是不要撿哦！」因為亂撿的話，家裡可能就會多一門親事呢！



為什麼呢？因為啊，路邊利是裡裝的，可能不只有錢，還有不知哪位死去姑娘的遺照跟頭髮，如果撿的話，就等於跟鬼新娘談親事一樣。今天我們就來說一說，在台北市流傳的一起，撿了利是過以後，發生的詭異事件吧！

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向「好兄弟」許願

讓我們把時間拉回到幾年前的七夕，這個故事的事主，他在台北自家的社區擔任保安員，看著出入大門的，都是成雙成對的情侶，心情只能用爽了來形容啊！當時正逢鬼月，在台灣，基於民間習俗，社區管委會，都會要求上下班的保安，向「好兄弟」拜拜，幫忙祈求社區一切平安。傳說在鬼月的時候，拜陰的會比較靈驗，這一天他除了祈求平安以外，也向好兄弟祈求，希望拆散社區裡的情侶，還希望好兄弟給自己帶來一段姻緣。而這個事件，也從許下願望的那天開始，越來越撲朔迷離。

那天拜完以後，他一如往常地開始了巡邏的行程，在各層樓之間走來走去，跟住戶串門子，在正要走回值班室的路上，突然發現路邊有一個紅色的東西，他一邊抱怨著，欸！是哪一家倒垃圾的候，又不小心讓垃圾飛走，一邊撿起一張紅色的紙，仔細一看，啊！竟然是利是？但他只稍微瞄過一眼，確認裡面沒有錢，應該不用通報失物招領，就把它帶回值班室了。

當天下班回家之候，意識恍惚之間，房間裡好像傳來一陣，不曾出現過的花香味，當下他沒有想太多，因為上班實在是太累，沒多久就睡覺了。

老婆真的可以用撿的嗎？這是我們今天想要跟你聊的故事（方格子授權使用／我的學習筆記）

晚上的時候，他做了一個夢，夢裡一個女生，按了家裡的門鈴，說是剛入住的鄰居，住在樓上，希望彼此有個照應，手裡捧著一盆開花的植物，說是小禮物，只是夢裡面，好像都看不清楚女孩的臉，或許是因為太想談戀愛的腦補，他覺得一定是個溫柔、漂亮的女孩，但起床以後他，也沒有多太想，反正就是個夢嘛！只是出門之前，碰巧轉頭看了玄關，欸！那個從來沒開過花的植物，不知道什麼時候開花了！

而接下來的好幾個晚上，他都夢到同樣的夢哦！一開始他認為大概是花香的影響吧？人家都說現實會影響夢境，不過同樣的女孩、同樣的場景，一個禮拜天天夢到，怎麼想還是有點不對勁啊！後來幾天他也向各樓層確認，確定沒有新的鄰居搬進來以後，就沒有再繼續多想了。

利是不要亂撿？

一個星期之後，時間來到了中元節，管理委員會為社區，舉辦了中元普渡大拜拜，社區裡上上下下的居民，都忙著準備供品，要來供奉這些無形的眾生，而作為保安員，職責當然是負責維持社區裡的秩序啦！在巡邏的過程中，他看到社區周圍的人行道，散落著幾個零星的利是，詢問附近的居民後得知，這是這個社區某一戶居民的女兒，去年因為感情不順遂，跑到附近的山區自殺了，家屬害怕女兒在世的心願未了，想為女兒找一個好丈夫，才將利是留在了人行道上，在傳統習俗裡面，傳說冥婚是最能夠超度鬼魂的辦法，尤其是生前沒有結婚，又對美好愛情抱持憧憬的亡靈。

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雖然說這樣可能會影響住戶，不過想到家屬對女兒滿滿的思念，也替女孩感到可惜，他默默地為這位女孩祈禱，希望女孩能好好放下、快快去轉世投胎，甚至替女孩咒罵了負心漢幾句，當下也就沒有再去指責住戶了。始終秉持著無神論態度的他，在中元普渡活動結束以後，整理現場時，順手把利是撿了起來，帶回管理室，畢竟維持環境還是他的工作。

或許是普度大活動忙了一整天，累積下的勞累，隨著時間越來越晚，在管理室裡面，精神也越來越恍惚，就在他意識朦朧之間，家裡那熟悉的花香味，又再次飄了過來，他瞬間驚醒，確定過四周，自己還是在辦公室，想了想，嗯？我也太想回家了吧的同時，突然感覺到身旁出現了一個人影，這管理室的鐵門特別吵，一推開就會出現巨大的磨損聲，不可能在他打瞌睡的時候有人進來吧？而且他完全沒發現哦！這時一個輕柔的女聲在他耳邊說「你願意娶我嗎？」，一聽見聲音他馬上轉頭，但管理室仍然是空無一人。

接下來的幾天，伴隨著重複的夢境、幻覺和場景，他的身體開始一下子發燒、冒汗，一下子發冷、抖得不停，越是抗拒，身體不舒服的程度就越嚴重哦！這時候，他突然想起小時候阿嬤都說「利是不要亂撿，撿起來的那瞬間，就注定牽起姻緣了！」他才突然想到，啊！我撿到的利是，都還放在管理室的抽屜啊！於是他決定將利是，歸還給社區裡的家屬，向他們說抱歉，自己擅自把這些「心意」整理掉了，並決定跟家屬再一次，為過世的女孩祈福，還好家屬們非常明理，放利是只是希望，女孩遇到一個好人、能好好離開，並沒有想到這樣會害人。

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祈福完的當晚，女孩依然來按了他的門鈴哦！只是這次兩個人可以對話了，女孩笑著說，自己也不是真的想結婚，只是對感情有點不甘心，對影響保安員健康感到抱歉，但很感謝保安員先生這個暖男，這溫柔的祈福，讓祂在最後得到了安慰，最後兩人在門口揮手道別，感覺得出來女孩是真的離開了。

隔天起床，他身體的異樣，奇蹟似的通通都恢復正常了，正當他踏進管理室，第一眼就瞥見了，掉落在桌底下的夾鏈袋，近看裡面放了一張照片，好像是從昨天忘記一起還的利是封裡，掉了出來的，當他撿起相片的瞬間，馬上就確定，這就是夢裡面的女孩，女孩在夢中一直看不清楚的臉，也在記憶中突然變得清晰。

冥婚的小典故

雖然說這算是一個溫馨的結局，但聽了這則故事，還是要奉勸大家，農曆七月期間，真的不要亂開玩笑或是亂許願啊，否則真的會有意想不到的事情發生。不過說到冥婚的由來，其實在古代父權社會，只有去世的成年男子，才可以成為祖先被供奉，而沒有出嫁就死去的女孩，不能夠被當作「祖先」祭拜，只能送去「姑娘廟」，所以有一些人家會希望，自己死去的女兒能夠有個歸宿，接收夫家的香火，才會誕生出「冥婚」的習俗哦！

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而故事裡的橋段，其實也就是台灣比較盛行的冥婚文化「娶神主」，當有單身的女性去世，家屬會在路上放一些利是，等待有緣的男性，將利是撿起來，這些利是裡面包的，可能是死者的照片、指甲、頭髮、生辰八字，還有現金做為禮金，一旦出現有緣的男性，把利是撿起來，就代表他有緣能夠成為新郎，假如不願意結婚，還有可能會遭厄運纏身哦！這也就是為什麼長輩都會叫小朋友，不要亂撿路邊的利是。

不過其實冥婚也有不那麼可怕的一面，傳統文化裡的「冥婚」，因為男方滿足了女方想要結婚的心願，也算是給女方一個「家」，所以通常冥婚的女子，都會在冥冥之中保佑男方。

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以前台灣甚至有人特別愛娶「鬼妻」，娶四個都不是問題啊！就為了有「鬼妻」的保佑，家裡能賺大錢、起大厝，或是有些家庭，會替身體弱的兒子娶「鬼妻」，後來身體也會奇蹟似得好轉。

反正也沒有規定冥婚之後，就不能夠再娶，只是之後的妻子，必須稱「鬼妻」為大老婆，這種人鬼的關係，其實也挺特別的。只是就跟故事裡面一樣，娶「鬼新娘」也是要以對方意願為優先，迎娶前必須擲杯問過，這個丈夫祂滿不滿意，如果人家不願意嫁、不想嫁，其實你也不能逼祂啦，故事說到這裡，不知道大家對冥婚有什麼看法呢？有沒有遇過什麼類似的經驗呢？

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我的學習筆記，原文：老婆可以用撿的？！習俗中的「撿紅包」故事】