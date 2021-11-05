最健康婚鬧丨朋友帶40公斤槓鈴挑戰　霸氣新娘即場舉住做深蹲20下

婚禮當中不時有玩新郎、新娘的環節，目的大多為了增添氣氛，而非刻意刁難。內地近日流傳婚鬧片段，好友為了「整蠱」新娘，竟準備1個40公斤重的槓鈴，挑戰她即場負重做深蹲，更承諾每做一下將給予100元人民幣（約122港元）。新娘聞言化身女漢子，輕鬆背起槓鈴做出20下深蹲，反令好友嚇得急急叫停。



內地近日流傳婚鬧片段，好友為了「整蠱」新娘，竟準備1個40公斤重的槓鈴，挑戰她即場負重做深蹲。（搜狐圖片）

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內地網絡流傳片段，居於山東煙台市的曲姓女子早前與男友「拉埋天窗」，大婚之日好友當然不會放過「整蠱」機會，竟然帶備了1個40公斤重的槓鈴「鬧一下她」，要求她即場負重做深蹲。

曲姓新娘指，自己一向有健身習慣，不過籌備婚禮的過程非常忙碌，「結婚前一陣子不怎麼鍛煉了」，因此被「甩底」的友人便想到這方法「報復」一下她。為了保持婚禮的喜慶氣氛，朋友出動銀彈攻勢，要求新娘負重做深蹲，以10下起跳，每1下可獲得100元人民幣（約122港元）。

沒想到新娘即使沒練習仍保持體能，輕輕鬆鬆便背起槓鈴做了20下深蹲，更打算繼續做下去，反嚇得友人連忙叫停。最終新娘的霸氣舉動讓她賺得2000元人民幣（約2433港元），事後她更笑指感到「有點遺憾，我覺得我還能做得更多」，又甜蜜稱新郎雖然一直在幸災樂禍，但事後也有上陣與她齊上齊落。

片中新郎在旁笑得非常開心，似是幸災樂禍，但新娘指丈夫事後也有上陣與她齊上齊落。（搜狐圖片）

片段被上載至網上後引來熱議，不少網民大讚這種充滿歡樂的「整蠱」更適合於婚禮出現，「這比惡俗婚鬧，好玩一千倍」，「辦喜事就玩這些不行嗎」。亦有人開玩笑稱日後要有樣學樣，「讓我來行嗎？不吹牛，我可以直接做深蹲掙到讓他破產」、「現在真的是沒有一點才藝和身體質素都不敢結婚了」。