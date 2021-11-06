窗簾清潔是比較少人留意的項目，但其實是最接近室外的家具。長期接觸塵埃及日照其實非常髒污，長久不清潔更會使窗簾壽命縮短，所以必須小心打理及清潔，但保養及清潔可以如何處理？就等裝修佬話你知啦！



窗簾長期接觸塵埃及日照，如長時間不清潔更會縮短窗簾壽命。（資料圖片）

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在清洗窗簾前，首先要了解窗簾的材質，以免用錯誤的清洗方法令窗簾受損，減少窗簾壽命，得不償失。

1.純布窗簾

家居最常見的就是布窗簾，多見以棉質及麻質製成。而這兩種窗簾的清潔方法也相對簡便，可直接放入洗衣機清洗的。於拆下窗簾時，先把窗簾晃動一下，令停留於窗簾上厚厚的積塵可以先除掉一部份，洗衣機的負擔就會減少，也能積塵沾水結塊黏在布上。

另外，把布簾放入洗衣機洗的話，建議加入衣物柔順劑，使它洗後更平整及柔順。當然，拆卸後送去洗衣店以乾洗方式清洗窗簾是最快捷方便，也不會怕窗簾有縮水問題。

2.絲絨窗簾

質料珍貴的絲絨窗簾當然要更加小心護理！一般絲絨窗簾不建議水洗，定期晃動讓積塵自然掉落即可。如果不幸弄髒，請使用窗簾專用洗滌劑，噴在髒污的位置上，用軟毛刷順方向刷拭。

就算無可避免要用水洗的方法，也建議用加入柔和清潔劑的水，浸泡15分鐘方式潔淨絲絨窗簾，也不要大力擰乾，只能用滴乾及風乾的方法處理。

3.蕾絲及刺繡窗簾

有蕾絲及刺繡的窗簾特別優雅，是不少人裝飾家居的選擇。蕾絲及刺繡非常精細美觀同時也不易打理，所以一般不建議放入洗衣機清洗。在放入水中清洗前，請用軟毛刷輕刷，把蕾絲縫隙內的塵埃掃走。

另外，若果是刺繡窗簾，必須留意布料本身的縮水率，如果縮水率大，縮水後刺繡或會拉扯布料，令窗簾變形。如果是紗料底，亦可以水洗。

4.捲簾、斑馬簾、柔紗簾

布窗簾以外，捲簾也是常見的家居窗簾。因為捲簾不能隨意拆卸，也並非全是布料質地，也因布料較脆弱不能揉洗，以免變形影響拉簾效果，所以一般以吸塵機及除塵紙清潔便可。

5.百葉簾、蜂巢簾

百葉簾及蜂巢簾比較少出現在家居中，但如果配搭得宜，能成為家居室內設計風格的重要裝飾，如木百簾。它們獨特的設計及用料，就不能用洗衣機洗了，但可直洗噴灑清水，用布抹走上面的塵埃便可。

而蜂巢簾更有抗靜電的能力，一般灰塵較少，只要用吸塵機輕輕吸，再用除塵紙抹即可。

除了各種窗簾在清潔時有不同方法之外，清潔時亦有不少細節需要注意。（GettyImages）

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1.窗簾要多久洗一次？

如果能用水洗的窗簾，建議半年就用水清洗一次，以延長窗簾壽命。

2.洗布簾有甚麼要留意？

很多人會忘記一個小細節，就是要僅記卸下窗簾後，要把窗鉤拆下，否則可能會於清洗時傷到布料，窗鉤也有機會因水洗而生鏽。

3.把布簾放進洗衣機洗會使布變得很皺，怎麼辦？

不要把拆下來的窗簾揉成一團塞進洗衣機內，可以將布簾沿著摺痕收起並對摺，摺到放得進洗衣機的大小，然後用橡根固定窗簾，以免窗簾散開變形。另外，建議使用中性清潔劑及柔洗模式。

4.窗簾十分厚又難乾，晾乾窗簾要怎樣做？

放入洗衣機清洗的話一般都有做脫水操作，只面把窗掛回窗簾杆上，只要有水份的重量，就足以拉直布簾，等待自然風乾既可。

亦可以直接找有乾洗窗簾服務的洗衣店，是最方便快捷的方法，但要注意，若果窗簾已使用多過5年，因為窗簾經常受日照照射，或會變得脆弱，洗衣店一般不會承擔布簾洗後破損的責任。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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