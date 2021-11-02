女客泡裸湯驚見男職員闖入　裸體慘被看光　酒店稱「基於善意」

「女裸湯」場所當然是男士止步，就算是店方的職員要進入，亦應先得到客人同意吧？台灣陽明山知名溫泉旅館「天籟渡假酒店」日前發生男職員闖入女裸湯場地事件。事緣有女主客在facebook發文控訴，稱泡裸湯期間見到有男職員闖入，裸體慘被看光光，嚇得她花容失色，「（男職員）問都沒問就走進來，感覺真的很差」。事件於網上引起熱論，酒店隨即發聲明道歉，指已懲處相關人員，惟強調男職員當時行為是「基於善意」，是想盡快回應顧客提升水溫的訴求所致。



酒店女主客於facebook發文控訴，稱泡裸湯時突然有男職員闖入，自己的裸體被看光光，嚇得她花容失色。（好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私Facebook群組）

遇到這宗離譜事件的女住客周一晚（11月1日）於「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」fb群組發帖，稱到陽明山天籟渡假酒店女裸湯泡湯時，突然有男職員進來，當時裸着身子的她頓時被看清光，「整個（裸體）被看光光……泡湯的心情都毀了」。

+ 4

該女住客表示，事後已向酒店櫃台反映，對方都知道該男員工會進女裸湯工作，又稱已要求他進入女裸湯前，要先詢問裏面有沒有人，惟女住客直斥「我遇到的是他連問都沒問就走進來……感覺真的很差」，又質疑：「女裸湯或女更衣室的工作人員應該都要是女性吧？這不是最基本的嗎？還是我認知上有錯誤？」。

女住客表示事發後即向酒店櫃台反映不滿，對方稱知道該男員工會進女裸湯工作，有着他要先詢問內裏有沒有人。（好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私Facebook群組）

大批網民看過帖文後都直斥酒店內發生這種件是非常離譜，完全無法接受，認為女住客應「告到底！真的很誇張……泡女裸湯又分了男女湯，為何可讓男員工隨意進出？」、「應該由女性工作人員先進來告知，得到同意才能進男性工作人員」、「傻眼……我覺得（男員工）是故意的吧」，亦有不少網民表示要向酒店抗議。

酒店回應：該男員工行為「基於善意」

事件在網上持續升溫，茅頭都直斥酒店不對，至周二（11月2日）早上11時許，天籟渡假酒店於fb發聲明就事件道歉，並強調相關男員工做法是「基於善意」，「這件事情的起因為顧客反應接（映）水溫不足，工程人員基於善意想以最快的速度提升水溫，先請女性工作人員在門外喊聲後，再進入該場域進行水溫調整」。

酒店聲明全文：

酒店續說，按以往工作流程，會先行請女性員工清場後，再請男性工作人員檢測或者進行工程。聲明中未有其他解釋為何今次男員工未有按流程工作；酒店又稱已嚴厲懲處該員工、部門主管和相關人員，他們會痛定思痛，以最嚴格標準要求所有服務人員。

有網民認為酒店的道歉聲明應拿出更多誠意，「負責要拿出實際作為，才叫真心負責。空洞且蒼白的聲明，只會讓人更反感」、「員工有錯，管理單位更有錯」、「總之……一切都是藉口」。也有網民認為應給予酒店機會，「加油喔，相信你們可以一起努力進步」。