印度神童又中！Bitcoin突懸崖式暴跌　預言曝加密貨幣爆破時間表

【Bitcoin比特幣／印度神童預言／加密貨幣／魷魚幣】【Bitcoin比特幣／印度神童預言／加密貨幣／魷魚幣】近年備受關注的加密貨幣Bitcoin比特幣，11月10日曾達到破頂高位69,000美元，惟近日突然懸崖式下跌，曾跌至11月18日的56,898美元，高位跌近兩成，雖然之後稍稍回升，但昨日（11月21日）起又再突然暴跌，截至香港時間11月22日中午12時45分，比特幣報57319.3美元，單日跌逾2%，對比高位更仍跌近17%。

比特幣跌勢未止，有網民翻出印度神童阿南德（Abhigya Anand）曾預言加密貨幣價格會在11月底前破紀錄，但在11月21日這個時間點後大回調，甚至泡沫破滅，時間點上與比特幣走勢相近，形容「印度神童又中」。

而阿南德亦預言，2022年3月和4月間經濟爆破可能非常大，建議投資者直到2022年3月至4月間前，將風險保持在最低限度。



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對於加密貨幣前景，印度神童阿南德於最新預言影片及文章中，罕有提及比特幣等加密貨幣，指加密貨幣價格或會在11月底前破紀錄，惟將在這個時間點大回調，甚至泡沫破滅。阿南德另預言了經濟泡沫爆破關鍵時間點，形容這次爆破「爆炸性非常大」。

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印度神童之前影片有提及2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。