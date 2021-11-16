Bitcoin突暴跌！只是開始？印度神童預言曝加密貨幣爆破時間表

【Bitcoin比特幣／印度神童預言／加密貨幣／魷魚幣】加密貨幣近年成為投資熱話，不過SQUID GAME加密貨幣「魷魚幣」（SQUID）月初突然雪崩式暴跌，交易價值幾乎歸零，引起譁然，而近日維持高位的Bitcoin比特幣，昨日（11月15日）起亦突然懸崖式下跌，截至香港時間11月16日中午12時15分，比特幣暫跌5.14%，跌3,279.5，報60,555.7美元。

不過，這些加密貨幣的走勢，其實早有預兆？印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新預言影片及文章中，就專門提到加密貨幣走勢及前景，更預計加密貨幣價格會在11月底前破紀錄，但在這個時間點後會有大回調，甚至泡沫破滅！



「魷魚幣」（SQUID）在11月1日雪崩式暴跌。（investing.com）

「魷魚幣」是韓國《魷魚遊戲》爆紅後同名區塊鏈遊戲推出的加密貨幣，10月20日開始預售，價格一路飆升至2856美元，上線3天價格急增700倍。但至11月1日下午突然雪崩式暴跌，交易價值近乎零，其超乎尋常的大起大落，引起網民關注加密貨幣問題。

而最受關注的比特幣，昨日（11月15日）起持續下跌，截至香港時間11月16日中午12時15分，比特幣暫跌5.14%，跌3,279.5，報60,555.7美元。相較11月15日的66125.5高位，已下跌近一成，且跌勢持續，引起憂慮。

對於加密貨幣前景，印度神童阿南德於最新預言影片及文章中，罕有提及比特幣等加密貨幣，指加密貨幣價格或會在11月底前破紀錄，惟將在這個時間點大回調，甚至泡沫破滅。阿南德另預言了經濟泡沫爆破關鍵時間點，形容這次爆破「爆炸性非常大」。

即睇印度神童預言經濟股市、加密貨幣泡沫爆破關鍵時間點▼▼▼

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印度神童之前影片有提及2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。