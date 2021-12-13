Anson Lo收入幾多？MIRROR收入原來高到咁！呢4個成員特別多

【Anson Lo／盧瀚霆／姜濤／MIRROR／收入／全民造星】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）衝出香港，於韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」榮獲最佳亞洲新人獎（華語地區），而年僅22歲的姜濤，亦獲英文雜誌《Tatler》選入300位亞洲最具影響力人士，是今年當選者之中年紀最輕，成為熱話。

今年是MIRROR正式出道三周年，由當初不被看好，至今日多名成員如姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）等都已爆紅廣告多籮籮，出一次騷更隨時相等於一般港人工作超過2年，吸金力驚人！



2021年11月1日是MIRROR出道3年日子。（資料圖片）

MIRROR於2018年出道，成員共12個，包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）。

出道三年，MIRROR人氣愈來愈盛，亦帶動ViuTV廣告收入增加。根據電訊盈科 （008）公布的2021年上半年業績，ViuTV截至2021年6月30日止6個月的廣告收益，增加66%至1.88億元，並點名MIRROR吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出。業續報告又提到，同期免費電視及相關業務收益接近倍增，至港幣2.56 億元，形容表現遠超預期。

點撃圖輯睇姜濤上半年至少接拍40廣告：

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呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）於2021上半年保守估計接拍76廣告：

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究竟MIRROR吸金力有多強勁？據之前報道，今年6月播出、共20集的《調教你MIRROR》節目，有傳冠名費便高達200萬元。當中比較紅的「鏡仔」，如姜濤、盧瀚霆、陳卓賢及江𤒹生等，有傳出騷價高達50萬元一場，社交媒體出一個帖文也叫價20萬元。

出騷價50萬元及出帖文價20萬元到底是什麼概念，根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告2021年4月至6月》，港人每月就業收入中位數為19,600元，意味MIRROR成員出一次騷的價錢，已等於一般港人工作約26個月、即超過2年的收入；而MIRROR成員出一則帖文，亦相等於一般港人工作約13個月、逾1年收入！

另外，根據《統計年刊2021》，每月收入10萬元以上屬於全港2.9%最高收入打工仔的一群，故假設MIRROR成員每月出一次騷，收入已比全港逾九成七打工仔人工多。

不過，上述數據只供參考，MIRROR成員實際收入仍是未知之數，要視乎確實出騷、廣告收費，以及與公司分成分佣金額等。