Anson Lo收入幾多？MIRROR收入原來高到咁！呢4個成員特別多

撰文：研數達人
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【Anson Lo／盧瀚霆／姜濤／MIRROR／收入／全民造星】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）衝出香港，於韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」榮獲最佳亞洲新人獎（華語地區），而年僅22歲的姜濤，亦獲英文雜誌《Tatler》選入300位亞洲最具影響力人士，是今年當選者之中年紀最輕，成為熱話。
今年是MIRROR正式出道三周年，由當初不被看好，至今日多名成員如姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）等都已爆紅廣告多籮籮，出一次騷更隨時相等於一般港人工作超過2年，吸金力驚人！

2021年11月1日是MIRROR出道3年日子。（資料圖片）

MIRROR於2018年出道，成員共12個，包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）。

出道三年，MIRROR人氣愈來愈盛，亦帶動ViuTV廣告收入增加。根據電訊盈科 （008）公布的2021年上半年業績，ViuTV截至2021年6月30日止6個月的廣告收益，增加66%至1.88億元，並點名MIRROR吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出。業續報告又提到，同期免費電視及相關業務收益接近倍增，至港幣2.56 億元，形容表現遠超預期。

點撃圖輯睇姜濤上半年至少接拍40廣告：

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呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）於2021上半年保守估計接拍76廣告：

+76

究竟MIRROR吸金力有多強勁？據之前報道，今年6月播出、共20集的《調教你MIRROR》節目，有傳冠名費便高達200萬元。當中比較紅的「鏡仔」，如姜濤、盧瀚霆、陳卓賢及江𤒹生等，有傳出騷價高達50萬元一場，社交媒體出一個帖文也叫價20萬元。

出騷價50萬元及出帖文價20萬元到底是什麼概念，根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告2021年4月至6月》，港人每月就業收入中位數為19,600元，意味MIRROR成員出一次騷的價錢，已等於一般港人工作約26個月、即超過2年的收入；而MIRROR成員出一則帖文，亦相等於一般港人工作約13個月、逾1年收入！

另外，根據《統計年刊2021》，每月收入10萬元以上屬於全港2.9%最高收入打工仔的一群，故假設MIRROR成員每月出一次騷，收入已比全港逾九成七打工仔人工多。

不過，上述數據只供參考，MIRROR成員實際收入仍是未知之數，要視乎確實出騷、廣告收費，以及與公司分成分佣金額等。

Anson Lo幾高？MIRROR成員身高曝光！即睇港男平均身高你算高定矮姜濤成亞洲最具影響力人物　4張圖看清有幾勁　2數據Anson Lo稱霸22歲姜濤計劃提早25歲退休　每月儲蓄隨時有咁多！出騷價已高到咁香港邊個月最多人生日？　咁多人同月出生　原來「播種」有旺季香港樓市泡沫風險極高　買樓要至少20年收入　放租回本期極長Spotify香港最多人聽林家謙播逾2700萬次　MIRROR之中佢最好成績
01研數所
MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger
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