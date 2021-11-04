安心出行｜2歲坐BB車入體育館冇出生紙不獲放行　康文署咁解釋

政府自周一（11月1日）起強制市民出入多個政府場地，均要使用「安心出行」，因而引起社會熱議。有港媽在網上投訴，指帶1名坐在BB車上的2歲孩子進入體育館時，被職員要求出示身份證明文件，證明他未夠12歲，以豁免使用安心出行，令她非常無奈，「我自己唔會再去」。帖文引起熱議，有網民亦遇過同一情況，批評做法多餘，「2歲B用腳趾公都睇得出大概歲數啦」。

康文署回覆《香港01》表示，該名市民得知兒童要出示身份證明文件進場時表示不滿，未待職員解釋已自行離開。據現時指引，12歲以下兒童可獲豁免使用安心出行，但需填寫訪客資料記錄表，如12歲以下兒童未能提供身份證明文件，可視乎情況予以放行。署方已提醒該場地職員，即使12歲以下兒童未能提供身份證明文件，亦可予以放行。



政府自周一（11月1日）起強制市民出入多個政府場地，均要使用「安心出行」，因而引起社會熱議。（資料圖片）

有港媽在facebook群組發帖，指原本打算帶2歲小朋友到馬鞍山體育館遊玩，惟入場時職員見到坐在BB車上的孩子，竟要求出示身份證明文件，證明他未夠12歲，由於港媽沒有攜帶文件在身，最終不獲放行。港媽表示，因帶着孩子就沒有再跟職員爭論，但旁邊伯伯聽到情況都非常激動地幫手責罵職員。

▼11.1進入醫院掃瞄安心出行首日情況▼



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她指自己不會再帶小朋友去體育館，免卻麻煩，寫出來是希望提醒其他父母，免得「拖大拖細白行一趟」，並讓孩子失望。

帖文引起網上熱議，並轉發至其他FB群組，有家長指自己同樣遇過類似情況，「我孭住個仔都問我拎出世紙證明」、「今日帶讀幼稚園嘅女兒去做檢測，行緊入去都俾人叫返出嚟，話我個女都要嘟」，有人就質疑是否以後帶住手抱的滿月嬰兒去健康院，都要出示身份證明文件。 不少網民都批評職員做法多餘，而且會延伸更多問題，「但係出世紙無相喎，點證明張出世紙同BB是同一個人？」

康文署回覆《香港01》表示，根據現時指引，12歲以下兒童可獲豁免使用安心出行，但需要填寫訪客資料記錄表。由於需要核實填寫的資料無誤，所以需要核對證明文件。但如果12歲以下兒童未能提供身份證明文件，亦可視乎情況予以放行。

根據康文署紀錄顯示，有關巿民於11月3日上午帶同載有兒童的嬰兒車到訪馬鞍山體育館，當時檢查站人員安排該巿民掃描體育館所展示的「安心出行」二維碼入場，並請該名巿民展示小朋友相關身分證明文件，以便為同行兒童填寫表格進場。惟該名巿民就有關出示身分證明文件進場的安排表示不滿，未待場地職員解釋便自行離開體育館，未能為該名巿民提供進一步協助。

為避免有類似事件發生，署方已提醒場地職員， 即使12歲以下兒童未能提供身份證明文件，亦可予以放行。