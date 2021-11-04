匿名通訊軟件遇單親爸自稱性侵1對女兒　台女扮有興趣套料後報案

遇上不公義的事情要挺身而出舉報！台灣有女子在匿名通訊軟件吾聊（WooTalk）上，遇上自稱是單身並育有一對分別10及12歲女兒的爸爸，他在對話間提到自己曾經與一對女兒發生性行為，及其他形式的性侵犯。台女指自己雖然對事件感到反感，但盡量忍住並繼續對話，希望可以得到更多資訊，幫助受到侵犯的女孩。

報案後警方指由於軟件的特性他們難以追查，台女就希望帖文可以引起注意，留意身邊符合僅有特徵的人士。有網民認為，事件可能只是對方「吹水」虛構，但亦有人認為不可以錯失任何一個救人機會，支持樓主報警。



台女在匿名通訊軟件WooTalk上遇到單親爸自稱性侵了2名女兒。（GettyImages）

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台女在狄卡討論區上發文，指「疑似遇到鬼父了」。她在匿名通訊軟件吾聊（WooTalk）上遇到男子自稱曾經與未成年少女發生性行為，「有夠可怕」，但仍然忍住惡心的情緒跟對方聊天，「想讓他講出更多的資訊」，而現時已知的資訊只有2項，就是對方是「嘉義38歲單親爸爸」及「2個女兒10歲、12歲」。

台女曾經上載與男子對話的截圖，最初他只婉轉地指「那我問你，假設男人X 10跟12歲的女孩，你能接受嗎？」，但很多就說「我很變態」，更指自己試過與10跟12歲的女孩發生性行為，而且對方是「一半一半」、「半強（迫）半推吧」。

台女最初還不知道事件的來龍去脈，於是問「你們怎麼認識的呀？」、「之後還有繼續嗎」，男子就指「我單親爸」、「嗯還有」，這時台女才明白與男子發生關係的是2名自己的女兒，而且男子更曾形容發生關係時「興奮，沒理智」。後來男子提到，他亦會要求女兒不穿內衣褲出門，結果女兒就只能「一直遮」。台女最後嘗試發問有關他內心想法的問題，男子說自己對女兒的愛以性的成份較多，女兒長大亦都會繼續，「可以滿足我的癖好」，「多人、野外、羞辱之類的」。

單親爸表示，他曾經要求女兒不穿內衣褲外出。（GettyImages）

台女與男子昨日（11月3日）清晨與男子完結對話之後，同日晚上就到警局報警，提供資料做筆錄。不過警方向她表示，吾聊（WooTalk）一旦離線「就不好查IP，所以基本上網絡線索是無從查起」，最後只能留下她的個人資料聯絡。台女強調，她發文是「為了大家對這些已知線索多加留意」，「我是真的擔心是否真的有女孩受害，希望大家可以諒解」。

有網民認為事件可能只是網民「唬爛」（吹水），畢竟在網絡世界上很多人都會虛構自己的身份。不過有更多網民擔心事件可能屬實，應該報警，「寧可殺錯一百也不想放過一個」、「先報警吧，如果是真的會出事」、「拜託報警，太恐怖了」。

（狄卡討論區）