玩命！10歲童將圖釘放入口　傾計傾到吞落肚氣促險死　母：想揍他

【圖釘／撳釘】小孩子不知危險，竟然連圖釘都敢放入口！江蘇1名10歲男童在學校拔出1顆圖釘放入口中玩，其間還走去和同學聊天，其間不慎將圖釘吞落肚，其後呼吸愈來愈急促，需緊急送院搶救。醫生檢查後，發現約3厘米長的圖釘掉入氣管內，擔心會堵住氣管令人體缺氧危並及性命，需馬上做氣管鏡下異物取出手術，花了1小時成功取出圖釘，成功挽回一命。男童母親知道內情後坦言氣得「真的很想揍他」，但看見兒子受苦，她亦很難受。



內地男童因貪玩放圖釘入口，結果和同學聊天時不慎吞下，圖釘落到支氣管位置，恐危及生命。（微博影片截圖）

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事發於11月3日，江蘇淮安10歲男童小明（化名）一時貪玩，下課在課室拔下1顆圖釘放入口中，其後還去跟同學聊天，卻不慎將圖釘吞下。老師知道後立即通知家長，並送小明入院，他當時他已出現呼吸急促，相信圖釘在體內位置愈來愈深，情況危急。

淮安市第一人民醫院醫生顧東升指，男童入院後馬上進行支氣管鏡檢查，發現支氣管內的確有個圖釘狀異物，被氣管內的軟骨環卡住，可能會堵住氣管，導致空氣進不去又出不來，人體可能因缺氧而有生命危險。X光片無法顯示圖釘膠的部分，但見到整顆圖釘足足有3厘米長。

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醫生馬上為小明做氣管鏡下異物取出手術，幸運的是圖釘跑到右側支氣管，如果掉到左側很可能引起生命危險，最終他們花了1小時順利將圖釘完整取出，小明完成手術後仍要留院觀察。顧醫生續指，若異物無法通過氣管鏡取出，將需開胸切開氣管，或會影響孩子健康。他又提醒家長切勿讓孩童將異物放入口裏玩，這樣很容易吸入氣管造成生命危險。如果是幼兒口裏有東西時，則千萬不要讓他撞到、跌倒，否則吞下時亦可能發生意外。

小明的母親受訪指，兒子應該是在學校拔下圖釘放入口玩，一不小心就吞進去，得知情況後已明白確實很危險，「我肯定很着急呀，那時候真的很想揍他，但是看到他很痛苦，我也很難受」。

事件令網民大嘆小孩子千萬別玩得這麼頑皮，「這種東西就不要放進嘴裏」、「真的要把小朋友看好」。然而，也有人認為類似將異物放入口的事件經常發生，直言無論家長、老師、小孩的安全意識有待提高，更認為「家長教育不到位」，家長其實有責任規勸別亂玩。

（綜合）