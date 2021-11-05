電競直播驚現「啪啪聲」聲浪蓋過主持講評　觀眾：我到底睇緊咩嘢

《王者榮耀》秋季賽正火熱進行中，3日在賽事直播過程中竟突然啪啪聲，甚至還聽見女子嬌喘，把賽評的聲音蓋過，讓觀眾相當傻眼。



有網友在微博PO文表示，在杭州LGD大鵝和廈門VG第4局結束後，主播正在對賽事進行講評，這時卻突然在直播中傳出啪啪聲，還有男子低吼及女子嬌喘的聲音，不過主播似乎沒有發現。

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觀眾聽了紛紛表示，「應該是導播室的聲音」、「不過喘得還挺好聽」、「這麼刺激的嗎」、「好傢伙，現場直播」、「女生被衝刺的時候忍不住“嗯”了一聲」，不過原PO後來回應，官方已將出現不明啪啪聲的片段移除，他在其他平台PO的影片也被要求下架。

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