《東張》訪雲疊花園「死過翻生」葉經理　網民反應兩極最關注呢樣

【葉經理／死過翻生／雲疊花園】早前網上瘋傳2批大圍雲疊花園的管理處通告，指管業經理「葉紹剛先生」上月中證實死亡，但其後又被救回，「死過翻生」的古怪情節以，加上由他自撰通告交代病況等等，引起網民熱議兼追看。無綫節目《東張西望》昨日（4日）播出葉經理的訪問，由他親述「起死回生」的歷程，並哭訴住院時猶如地獄般的經歷，稱在深切治療部（ICU）被五花大綁足14日。

訪問播出後再次成為網上熱話，有網民態度瞬間大逆轉，對葉經理由取笑變同情，關心其身體狀況；但亦有人質疑是否作故仔，認為他「演技好過好多藝人」，網民意見兩極，但都同樣關注他住院時被綁住的原因。



無綫節目《東張西望》昨日（4日）播出葉經理的訪問，他親述「起死回生」的歷程，並哭訴住院時猶如在地獄般。（《東張西望》截圖）

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《東張西望》昨日去對葉經理做家訪，他憶述當天在家中突然感不適，呼吸不順陷入昏迷，救援人員接報到場發現其血壓一直下降，甚至沒有生命跡象，消防員一邊為他戴上氧氣罩及「拍心口拍背脊」，並送往聯合醫院救治，最終他保住性命。葉經理表示：「為什麼通告說『證實死亡』？因為我個人沒了生命跡象，即是死了」……坦白說當晚我老婆已經當我死了。」

按圖看葉經理「死而復生」的通告▼▼▼

葉經理亦解釋第2張通告提及「被綑綁」、「搓手液清理頭部、臀部」都是真的，指自己入住深切治療部房間被綁足14日，「唔畀食嘢唔畀飲水」，而護士稱觀察多數天就可安排送到大房，但到了大房7天仍是沒有鬆綁，報稱是擔心他有跌倒的危險。葉卻認為安排不合理，「我唔係暴力狂，我唔係精神科病人啊嘛，我正常人嚟架嘛」。

葉經理又透露自己住院期間，被職員用搓手液洗頭，令他眼睛刺痛，並被迫穿上紙尿片，職員一句「得架喇，你瀨喇」，令他感到不舒服「點瀨啊？無廁所架咩？深切治療部」，他指有人用搓手液多次清洗其臀部，然後再包上尿片。

主持訪問期間，葉經理因口喝自行去倒水，詎料身體乏力而甩手摔跌水杯，要由妻子清理地上積水及玻璃碎。（《東張西望》截圖）

主持訪問期間，葉經理稱口喝並自行去倒水，詎料身體乏力而甩手摔跌水杯，要由妻子清理地上積水及玻璃碎。葉太現時要協助丈夫洗澡，並哭訴「（醫生）成日話唔知佢咩事，咁都唔係咁綁佢呀？陰功，我得呢個老公架咋」。

節目播出街後，有網民聽完葉經理講述住院情況後大感同情，指不理解病人沒有失智為何要被五花大綁，「真係無事變出事」、「聽佢受訪又覺得係正常人喎」、「成日話怕病人周圍走，亂咁落床有危險，其實係唔夠人睇住你」，又表示希望他能從傷痛中走出來。

不過有另一批網民質疑葉經理是「扮嘢」，「又話知道自己手腳無力，仲用咁大隻玻璃杯，仲要影住佢打爛，究竟想點？」，認為他是在演戲。不少人認為病人遭院方捆綁必有原因，「有啲人又無力又自己落床，仆倒仲大鑊」，希望能知道內情。有網民就表示這全是葉經理的個人經歷，根本不用出通告貼在大廈管理處，認為他「只係attention seeker（尋求關注者）」。