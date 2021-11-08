人夫遇年輕靚女示好心動　稱明已婚男為何易出軌：妻是「人型豬」

俗語有云：「10個男人9個滾，剩低嗰個仲諗緊」，是真的嗎？最近有人夫在討論區上分享，指開始明白為何男人婚後容易出軌，而其公司有年輕貌美有活力的「後生妹妹」主動向他示好，令他感心動：相反妻子婚後則沒有保持體態，令自己對她完全不感興趣，更批評她是「人型豬」。樓主後來更表示，不少年紀相若的男士都有類似想法，分別只是有沒有能力出軌。

有網民反駁指就算有能力也不一定會出軌，「同誠信同道德有關」，而且樓主已經變相背棄結婚當日的諾言；不過亦有人表示認同樓主想法，更指出「所以老一輩成日講，偷食係維持家庭美好關係良方」。



樓主在討論區上發文批評妻子是「人型豬」，遇上公司的年輕妹妹仔主動示好，擔心自己會忍不住出軌。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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網民「連燈主義」在連登討論區上發文，標題直指「開始明白點解男人婚後會咁易出軌」，他在帖文中提到，在公司工作時「開始有靚女、活力嘅後生妹妹主動示好」，而自己回到家之後，「見到件無情趣，婚後又唔keep嘅人型豬真係好怕自己忍唔住」，更強調自己對住妻兒完全沒有性衝動，沒法勃起。

他後來更與其他人分享自己的想法，「後尾發現原來身邊差唔多年紀嘅男士，好多都有同我一樣嘅諗法」，更指男士大致可以分成2種，就是有能力出軌與沒有能力出軌。

樓主直指，妻子的身形問題令他完全沒有性趣。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

不少網民都認為樓主想法有問題，「有無同你老婆反映過你嘅不滿？佢點回應？」、「諗下你老婆當初都係靚女、活力嘅後生妹妹」，亦有人批評樓主想出軌就直接承認，不應「賴落個自己老婆度」。有留言亦表示，人會變老是無法改變的事，「點keep都係會老，係得情趣有得搞」，樓主如果對妻子有那樣的想法「婚姻唔適合你」，提醒他「妹妹都會老」。

網民更狠批，樓主已經違背了結婚時的諾言，「無論是順境或是逆境、富有或貧窮、健康或疾病」，因為遇上外表較為吸引的年輕女子就想偷食，是極不要得的渣男行為。

另一派的網民則力撐樓主，認為他所言屬實，「大部份唔出軌嘅人只係無能力，而唔係有能力而唔出」、「返屋企對住件人型豬點同妹妹仔比，有能力出軌要出，唔好畀個遺憾自己」。

樓主的帖文引起網民熱烈討論，有人認為樓主的誠信及道德觀念有問題，但有人亦指「唔好畀個遺憾自己」。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

一則帖文掀起眾人對婚的猜疑與不信任，有女網民留言指最近發現自己懷孕，「男朋友都有話結婚嗰啲」，但自己卻一直擔心男友早晚都會對她生厭，「睇完呢個Post更加知佢應該都唔會係例外，會偷食」，所以決定「落咗個BB同佢分開算喇」，擔心婚後「好似大家講咁樣」，寧可分開時還互相喜歡，「好過去到大家講到咁討厭個老婆嗰日」。樓主則再留言，回應指自己只是「開膠Post」，好言相勸指「呢個世界有好男人㗎」。女網民續留言指自己不是假膠，「真係有咗，本身都諗住結婚，但卻步了」，樓主只好說「我意思我係假膠」。

（連登討論區）