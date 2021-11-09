公屋仔遇女友住超級豪宅感自卑　廚房大過佢屋企、花園達5個車位

拍拖也能見證貧富懸殊！最近有港男在討論區上分享，指自己家住公屋，日前到家住豪宅的女友家中吃飯，發現女友家即使只計廚房都已經比他的家大，而且更可以在大約4至5個車位大的花園燒烤，再由3名工人姐姐安排。港男亦發現，女友親戚都是專業人士，自己即使是助理經理亦都被比下去，感嘆「點解有啲人可以有錢到咁誇張？」



港男在討論區上發文，指自己家住公屋，但女朋友的身世卻十分富有。（《歲月神偷》劇照）

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港男在連登討論區上發文，直指「去完女朋友屋企覺得香港貧富懸殊好誇張」，他指自己上次到女友家中吃飯時「已經覺得佢屋企個廚房大過我間房」。上周六（11月6日）到女友家的花園燒烤時已經發現陣容誇張，「個花園應該有4至5個車位大，全程有3個工人姐姐搞掂晒啲嘢」。

港男後來又與女友家人談天，發現女友的堂或表兄弟姐妹都是專業人士，「我只可以好勉強咁吱個Associate Manager（助理經理）咁嘅垃圾title（職稱）」。他感嘆地指「點解有啲人可以有錢到咁誇張，我仲住緊公屋」。

港男擔心，如果女友知道他住在公屋，將會選擇分手。（《歲月神偷》劇照）

港男在留言中又提到，赴約前他曾經在內心掙扎應否出席，因為前往的話就需要花錢買禮物，想過以有事做為由拒絕，不過「我女朋友又話佢Daddy（爸爸）開聲叫我一齊，唉，又跌錢」。他亦擔心如果女友知道他住公屋，就會提出分手。

有網民表示，樓主與女友身世距離實在太遠，最後很可能都會分手，「你壓力只會愈來愈大」。不過亦有留言認為，樓主首先不應感到自卑，「窮唔係錯」，如果女友不介意亦可以考慮繼續發展下去。

（連登討論區）