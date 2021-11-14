旅發局抽獎MIRROR明登記｜一類人無份！登記10大須知做錯3樣會DQ

撰文：布萊恩
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【MIRROR／旅發局除夕倒數演唱會門票抽獎／登記參加資格／登記連結網址】旅發局將於12月31日晚舉行「香港跨年倒數演唱會」，屆時將有人氣男團MIRROR、江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、許廷鏗及香港管弦樂團等表演，引起網民歌迷熱論。門票將於周一（11月15日）起接受登記抽獎，名額1500個，符合條件就可以參加，但有一類人不合資格。另外，如果做錯以下3點，將會被取消參加或得獎資格。

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登記須符3條件！一類人無份參加

旅發局除夕倒數演唱會門票抽獎將於周一（11月15日）上午10時正開始接受登記，至11月24日下午5時30分截止。於2021年11月24日或之前年滿18歲的香港永久及非永久居民都可以參加，但必須於2021年12月13日或之前在香港完成接種疫苗；同行者則須於2021年11月24日或之前年滿12歲，其餘條件相同。

不過，主辦單位及其代理及顧問團隊中有份參與抽獎活動的設計、監察、運作及執行的相關員工，不可以參加者或同行者身份登記抽獎活動。

旅發局將於12月31日晚舉行「香港跨年倒數演唱會」。（旅發局）

做錯3點會DQ

符合資格者，屆時可到指定網站（https://nycdconcert.discoverhongkong.com）登記，並提供英文姓名、香港身份證號碼、香港流動電話號碼、同行者英文姓名、香港身份證號碼，以及確定自己及同行者會於2021年12月13日或之前完成接種新冠疫苗。每位參加者可獲得一次機會，不接受重複登記。

登記及領獎時亦要注意，如果提供的資料有不實或遺漏、未於2021年12月13日或之前完成接種疫苗、沒有在2021年12月13日晚上9時前領取獎品，將會被取消資格。

今次演唱會焦點之一，是人氣男團MIRROR也會登場。（資料圖片）

得獎名單將於2021年12月3日上午10時在抽獎網站公布，得獎者會於12月3日至5日獲個別通知。

登記網站連結：請按此（11月5日早上10時開始登記）

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