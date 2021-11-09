新疆神級美女靠一套騎呢爛片光速爆紅　將成迪麗熱巴頭號勁敵？

來自新疆的女星迪麗熱巴、古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜被封「新疆四美」，精緻五官加上獨特的異域風情氣質，使她們受到廣大觀眾的喜愛。近日，又一名來自新疆的女神演員「再米熱」快速竄起，高顏值在陸網掀起相當高的討論度。
再米熱現年27歲，曾參加新疆若羌樓蘭小姐選拔賽奪冠，2017年正式透過參演電視劇《長安麗人》進入演藝圈，隨後還有懸疑劇《逆境遊戲》、《戀上喵星人》等作品。
近來受到關注的原因是參演了網路電影《巨獸狂蟒》，該片網路評價甚差，被不少觀眾批評是爛片。
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不過在片中飾演女主角的再米熱卻因此受到關注，傲人的身材以及化著淡妝也相當出眾的美貌，快速地擄獲了不少人的心
再米熱的微博目前將近百萬粉絲，最新一則貼文她曬出一系列日常照，寫下「入秋了 别再想夏天的人和事了 」，和《巨獸狂蟒》片中形象造型反差極大，依然讓網友看得目不轉睛，直呼「被驚豔到了，怎麼這麼美」、「很喜歡這個氛圍感」、「太喜歡米熱了」、「妳怎麼會接那麼爛的《巨獸狂蟒》」。
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