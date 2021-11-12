真樓奴？香港人均居住面積竟細到咁慘過古代奴隸房！比深圳細近半

【香港樓價／單位面積／人均居住面積／奴隸房／樓奴】納米樓、龍床盤……香港人愈住愈細，甚至比古代的奴隸更慘！近日意大利古羅馬龐貝（Pompeii）郊區曝光的「奴隸房」，面積16平方米（約172平方呎）比香港人均居住面積161平方呎還要大，營營役役為上車買樓奔馳的香港人，名副其實「真‧樓奴」。



這所古代「奴隸房」位於意大利古羅馬龐貝城以北約700米處的朱利安那城（Civita Giuliana），房間大小約172平方呎，除了有3張木牀和一些用來存放個人物品的陶罐外，還發現了一個戰車車軸。

即睇「奴隸房」遺蹟▼▼▼

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香港樓比「奴隸房」更細？



這所「奴隸房」雖然只有172平方呎，但其實已比本港不少納米樓更闊落。根據中原地產網頁，樓盤最細實用面積只有125平方呎，大小只有「奴隸房」約七成，惟仍叫價398萬元，以港人入息中位數19,600元計算，也要不吃不喝近17年才能購入。

其餘170平方呎以下樓盤，售價130萬元至650萬元▼▼▼

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「奴隸房」亦比一般港人居住面積更大。根據政府統計處《2016年中期人口統計》，港人家庭住戶人均居所樓面面積中位數只有161平方呎，比「奴隸房」的172平方呎更細，也比深圳細近一半。

雖然政府於《香港2030+ ─ 跨越2030年的規劃遠景與策略》中提出，把人均居住面積提高至237平方呎，惟相較深圳、新加坡、上海等其他地區或城市，香港人均居住面積仍是較細。