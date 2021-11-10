數十米路段有逾40個渠口　筲箕灣東大街驚見「渠陣」　網民憂路陷

沒有1個渠蓋解決不到的問題，如果有，就擺放更多個！最近網上流傳照片，指在筲箕灣東大街有一段路竟然連續出現十多二十個渠口，形成「渠陣」，令人覺得奇怪之餘，更是令有密集恐懼症的人不敢直視。照片引來網民猜測整排渠口的用途，有人指該處曾有水浸問題，相信設計與疏導排水有關，但有人擔心設計會影響道路受力及承托力。《香港01》正向渠務署查詢。



有網民分享照片，指在筲箕灣東大街出現一整排約40個渠口。（網上圖片）

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網上流傳的渠陣照片拍攝位置位於東大街天后廟附近，目擊者指該段路於維修重整後加闊了行人路，並改劃成不准上落客的雙黃線，惟「改咗嘅路位只得大約30米，竟然可以有40幾個去水渠蓋，真係諗極都唔明」。

不少網民都猜測渠陣的實際功能為何，笑言「拓海過灣用」、「係咪畀人練習坑渠蓋過彎？」留言中亦有人表示難以相信，以為照片是P圖改圖，「我都以為自己眼花」。

渠陣亦都令網民擔心實際使用問題，例如「其實咁樣會唔會好容易地陷？」、「開得咁密，會唔會有受力的問題？重型車壓住這排石屎會唔會斷裂？」、「有冇可能呀，有車行過上去都驚冧啦」。網民亦質疑即使有渠陣，排水量不足亦於是無補，「啲渠道唔得有幾多個窿都無用」、「要去水去得快，唔止係要整多啲去水渠，而係去水渠下面嘅去水系統要做得好，鑿到地都穿晒整咁多個，好荒謬」。

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