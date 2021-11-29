印度神童又中｜港股大跌＋秘魯7.5級強地震！預言12月再爆3大災難

【印度神童最新預言2021／港股恒指／秘魯地震／日本地震／台灣地震】今年11月地震頻繁，繼日本、印尼本月中旬發生黎克特制6級以上強地震後，秘魯昨日（11月28日）亦發生7.5級強地震，造成至少12人傷，加上港股恒指近日大跌，今日（11月29日）更跌穿24,000點大關，引起網民關注。

由於印度神童阿南德（Abhigya Anand）於近月預言片段中，曾預言9月至11月全球情況會更加嚴重，並提醒必須為此做好準備，有網民聯想到本月接連強地震及經濟動盪，形容「印度神童又中」。

翻查印度神童預言，除了9月至11月大災難預言，他於10月發布的最新影片中，明言12月10日後全球情況會加劇，並有機會爆發3大危機。他又點名指很快會影響美國，要直至2022年5月才好轉。阿南德同時提出5招解決方法，呼籲提高警惕。



港股跌穿24,000點關口

港股恒指連跌多天，今日（11月29日）繼續低開，截至上午11時26分報23901.53，跌178.99，跌幅0.74%。

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秘魯7.5級地震至少12人傷

圖為2021年11月28日，從片段截圖顯示，秘魯地震後建築物損毀，街道上周遭也是碎片。（AP）

秘魯北部11月28日發生7.5級地震，至少12人受傷，並無發布海嘯警報，當地多棟建築物損毀，廣泛地區電力中斷。地震在當地時間11月28日上午5時52分發生，震源深度131公里，震央位於孔多爾坎基省（Condorcanqui）的聖瑪麗亞德涅瓦鎮（Santa Maria de Nieva）98公里。

美聯社28日報道，秘魯秘魯民防部長亞涅斯（Carlos Yañez）表示，國內有220間房屋嚴重受損或被毀，包括一座16世紀的天主教教堂塔樓倒塌，一些道路和其他基礎設施遭到破壞，廣泛地區停電。

日本、印尼月中亦有強地震

日本宮古島東南方太平洋上香港時間昨日（11月10日）深夜發生黎克特制6.6級淺層地震，震源深度10公里。（日本氣象廳）

除了秘魯，日本及印尼於本月中亦於兩小時內接連發生6級以上強震，令網民再次聯想到印度神童阿南德預言，翻查印度神童預言，除了9月至11月大災難預言，他於10月發布的最新影片中，明言12月10日後全球情況會加劇，並有機會爆發3大危機，呼籲提高警惕。

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12月10日後多項危機加劇 點名美國受影響

印度神童阿南德9月曾點名中國會主要受到影響，之後中國傳出限電及新冠疫情擴散等消息，令網民聯想到印度神童的預言是否準確。至10月22日，阿南德再發布最新預言影片，以吠陀占星術角度討論全球能源危機、新冠疫苗問題及經濟挑戰等。

阿南德指出，在2021年12月10日、大約在12月第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）正在緩慢而穩定地形成，明言這將會對世界產生很大影響，而能源危機、電力短缺、供應鏈中斷等危機，將會同時湧現並加劇，而大部份影響或會在12月10日後影響美國。

再質疑新冠疫苗

新冠疫情方面，阿南德說英國、美國、新加坡、以色列等很多疫苗接種率高的國家，都面臨高感染率，他亦再次質疑疫苗未能抑制疫情。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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解決危機5大方法

面對即將到來的危機，阿南德認為應建立好自己的備用或替代能源；可以投資黃金和白銀，加密貨幣則只能長線投資；自己種食物、購買有機農地，亦不應擠在狹小空間裏；要順應自然，照顧好大自然提供給人類的東西；以及需要對神有信心。

阿南德又強調，他不是為了散布恐懼，而是占星師職責警示人們，為接下來要發生的事情做好準備。