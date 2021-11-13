【性暗示雞子】人妻為老公「補身」幫煮巨型雞子　網民疑有性暗示

【雞子】近日天氣逐漸轉冷，不少人都會開始進補，讓全身暖一下。對此，就有一名台灣人妻應老公要求，煮了一碗麻油雞子，想要補補身子，沒想到照片曝光後，讓大批網友驚嘆不已，直呼「太補了啦！」



該名女網友在facebook group《家常菜》PO文表示：「冷冷的天，老公點菜，麻油雞子+荷包蛋」，只見照片中，滿滿的麻油雞子讓人看了垂涎三尺，不過仔細一看，雞子的尺寸竟比一般常見的還要巨大。

【圖輯】網民一睇雞子懷疑背後暗藏性暗示：老公今天要拼夜班了… 點圖放大瀏覽巨型雞子及留言👇👇👇

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貼文一出，引來網友驚呼，紛紛留言「有點害怕的大」、「這個雞子哪裡買，也太大」、「對我來說太補了！身體會受不了」、「太補了啦！快要流鼻血了」、「這確定是雞的？」、「老公今天要拼夜班了，哈哈哈」、「這雞有巨睪症吧」、「想約妳熬棉被？」、「老公點菜之意，意在言外呀」。

另外，有內行網友指出，如此巨大尺寸應該是美國冷凍火雞子，價位相較於台灣土雞子便宜很多，「缺點是腥味稍重，適合重口味料理」。

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