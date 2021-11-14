12星座男似咩動物？水瓶座優遊自在　呢個星座十足萌貓愛撒嬌

每個人的個性不同，有人天生開朗奔放，也有人沉靜內斂。日本網站「愛カツ」就分析十二星座的男性，其性格會和什麼樣的動物相似。



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白羊座──吞拿魚

白羊座男性天生無所畏懼，內心潛藏著滿滿能量，行動力也比常人高上一截。因此就像是在水中不斷前進，不考慮停下來的鮪魚一樣。

金牛座──驢子

金牛座男性個性內斂，不太擅長面對變化，但是會好好顧全自己份內的事情，並且忍耐力極強，且不輕易與人爭鬥，所以和驢子非常相似。

雙子座──黑猩猩

雙子座男性活潑好動，對一切事物充滿好奇心，而且也非常能言善道，和同伴們的生活充滿著樂趣。這些特點都和黑猩猩十分類似。

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巨蟹座──皇帝企鵝

巨蟹座男性重視感情，會為了同伴與家庭挺身而出，也會主動保護弱者。所以就像會用全身保護住自己的蛋，而且只有一位配偶的皇帝企鵝一樣。

獅子座──孔雀

獅子座男性自恃甚高，愛出風頭，因此完全就和孔雀高度重疊。而且雄性孔雀除了喜歡炫耀自身之外，還有一定的攻擊性格，這點和獅子座高壓的作風也很類似。

處女座──大象

處女座男性重視秩序，容易在意小地方，因此和大象非常類似。大象經常集體行動，彼此在團隊規範中互相幫助，且雖然外表巨大，但其實內心非常纖細。

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天秤座──紅鶴

天秤座男性品味突出、個性優雅，天生散發著一種洗鍊的氣氛。所以可說無論是外在還是內涵，整體氛圍和紅鶴最為相似。

天蠍座──貓

天蠍座男性觀察力強，會主動關懷他人，但同時又有著對人保持著警戒心態的一面。因此和起初對人戒心很高，但熟了之後就和愛撒嬌的貓咪相似。

人馬座──海豚

人馬座男性愛玩，並且樂於追求新知，這和好奇心旺盛且玩心高昂的海豚類似。而且海豚是智慧很高的生物，也和人馬男不謀而合。

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山羊座──白熊

山羊座男性責任感強，不過傾向喜歡單打獨鬥，不太擅長集體行動。而白熊也是個經常獨來獨往的動物，而且比起自己更會顧慮孩子，非常具有責任心。

水瓶座──鯨魚

水瓶座男性自我中心，喜歡過著無拘無束的生活，而且本身擁有獨特的技術能力。就像在大海裡優游自在，且擁有強力超聲波的鯨魚一樣，

雙魚座──樹懶

雙魚座男性個性溫柔且樂天，不過有時會有點少跟筋，所以外貌忠厚，能在小空間裡自得其樂，懂得如何自處的樹懶相當類似。

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