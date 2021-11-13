獅子座流星雨2021｜11月17日達高峰！即睇最佳觀賞時間＋地點推介

【獅子座流星雨2021香港／流星雨之王／太空館／觀賞地點／影相Tips】11月繼續有流星雨！今次是有「流星雨之王」稱號的「獅子座流星雨」，將於11月17日（周三）達到高峰。究竟什麼時段、地點觀賞最靚？如何簡單用手機拍下靚靚流星雨？本文一一話你知😍😍



「獅子座流星雨」是11月天象主角，有「流星雨之王」稱號，先欣賞一下歷年「獅子座流星雨」壯麗場面，最後一張更是「靚到癲」👇👇👇

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太空館網站顯示，現時至11月30日是「獅子座流星雨」活躍期，高峰期為11月17日下午5時30分，天頂每小時有10顆流星，建議觀測時段為翌日（11月18日）凌晨12時30分至6時。

觀賞地點推介



要看靚靚「流星雨」，當然要找個好地點，以下地方可供參考。

4大觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

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手機、相機影流星雨教學



見到流星雨除了快快許願，當然要留下「永恆」回憶？要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家影流星雨前要看看😍😍～～

超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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不過能否順利觀賞流星雨，還要看天公是否造美。天文台預測，11月17日短暫時間有陽光，但11月18日初時有一兩陣微雨，希望不會影響觀看流星雨吧😱

2021年還有多少場流星雨？



若錯過今次「獅子座流星雨」，還有下月雙子座流星雨可以觀看，詳情可看下圖。

2021年流星雨時間表（太空館）

你知道流星雨是什麼嗎？



流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。