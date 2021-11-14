男子疑醉酒路邊呆站手機跌腳邊　路過女子鬼祟走近執起電話即走

拾遺不報是缺德行為，看中別人大意遺下財物時趁機取走更有機會觸犯盜竊罪。網上流傳片段，顯示1名男子疑醉酒後神智不清，靠站於路邊1家食肆的窗戶休息，其手機剛好跌於雙腳旁邊。1名紮馬尾的女子路過見狀，竟鬼祟地走近男子身邊，拾起其手機後立即離去，過程全被現場的閉路電視拍下，引起網民討論。



網上流傳片段，可見1名女子見到路邊的醉酒男子遺下手機後，即鬼祟走近拾起並急急離開。（fb影片截圖）

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有網民於facebook群組貼出影片，紀錄了懷疑盜竊經過。閉路電視片段顯示的日子為上月28日凌晨1時許，可見1名光頭男子雙手舉高，伏在路邊食肆的玻璃站立，疑是醉酒後神智不清正在休息。相信屬於男子的手機屏幕仍然亮着，跌於其雙腳旁邊。

事發經過逐格睇▼▼▼

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1名紮馬尾、帶着紅色背囊的女子其間路過，審視了男子一下，惟很快便返回，雙手交疊若無其事般走近男子，鬼祟地拾起跌於地上的電話後便急急離去，邊行更不忘四處張望，似在確認沒人看到其行為，沒想到事發經過全被閉路電視拍下。

事發片段上載至網上引來討論，有人直指事件已屬盜竊，批評涉事女子一時貪心隨時要負上沉重代價，「阿姐姐仔好等錢使？」、「好眉好貌啊這些叫做」、「人心總是會有貪念」。

根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》，任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，一經定罪可處監禁10年。