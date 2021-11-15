丈夫分享BB照睇漏老婆正走光　刪除時撳錯掣錯上加錯　老婆嬲到震

錯上加錯，還不想補救？有人妻在討論區上分享，指丈夫在家庭通訊群組分享BB的可愛照片時，沒有為意她的走光畫面，她憤而叫丈夫並在群組收回訊息，詎料丈夫一錯再錯，只在自己的手刪除照片紀錄，卻沒有在群組回收照片，令其他家人仍然可以看到「走光照」。樓主直言自己「嬲到震」，但丈夫似乎不覺得有什麼問題，「只係識打機」。



人妻指丈夫意外在家庭通訊群組分享其走光照，最終更撳錯掣而沒有回收相片，令她「嬲到震」。（《BB來了》劇照）

該名人妻在親子王國討論區上發文，指丈夫早前將BB的可愛照片上載到網上及家庭群組，「但原來我喺後面走晒光都唔知」，直到被她發現並投訴後才「斯斯然刪除群組訊息」。不過，丈夫刪除照片時只選擇了刪除自己的訊息紀錄，「沒收回群組訊息，其他人的手機仲可以睇到」，一錯再錯，最後恨錯難返。人妻對此感到十分憤怒，但丈夫「而家就只係識打機，完全唔關心咁」。

網民對樓主的遭遇感到同情，又指自己亦遇過類似事件，「在家族群講錯說話，叫佢刪除，原來佢唔知Whatsapp刪除有兩種，（他）只刪除自己紀錄」。網民認為丈夫只是無心之失，但沒有道歉亦都處理不當，「男人做嘢真係好嘔血，我都一早叫定，想Send相去群組畀人睇，要得我批准先」、「你老公真係幾低能，仲好意思去打機，電話都打爆佢」、「遇上豬隊友，真係嬲到震，自己老婆走光都唔理，真係黐黐哋線」。