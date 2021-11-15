鑄鐵鍋丨消委會測試港女煲表現　Bruno致癌重金屬含量超標16倍

疫情下大批港人發展烹飪興趣，鑄鐵鍋成為最受歡迎的廚具之一。消委會測試市面上7款鑄鐵鍋，發現價格差異甚大，而且鑄鐵鍋熱力均勻度懸殊。結果亦顯示，其中4款鑄鐵鍋的金屬釋出量超出標準上限，包括被檢出致癌重金屬砷（Arsenic）含量超出國際標準16倍的Bruno鑄鐵鍋，以及被檢出鐵（Iron）釋出量超出歐洲委員會指引上限54倍的Lodge鑄鐵鍋。



消委會測試市面上7款鑄鐵鍋，發現價格差異甚大，而且鑄鐵鍋熱力均勻度懸殊。（消委會影片截圖）

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消委會推出最新一期《選擇》月刊，測試市面上5款有琺瑯（enamel）塗層鑄鐵鍋及2款無琺瑯塗層鑄鐵鍋，價格由798元至3199元不等。測試項目包括金屬釋出量或含量、傳熱速度、熱力均勻度、保溫表現、耐熱程度及手柄燙手程度，亦就有琺瑯塗層的樣本進行溫度驟變測試和撞擊測試。

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測試結果發現，7款鑄鐵鍋中有4款的金屬釋出量超出標準上限。5款有琺瑯塗層的鑄鐵鍋中，Vermicular及Bruno鑄鐵鍋分別被驗出2種及4種金屬的釋出量超出標準所訂的上限，而Bruno鑄鐵鍋的致癌重金屬砷（Arsenic）釋出量更超出國際標準16倍。

至於2款沒有琺瑯塗層的鑄鐵鍋，包括柳宗理Sori Yanagi及Lodge也分別檢出1種及4種金屬的釋出量超出歐洲委員會及法國DGCCRF所訂的上限，其中Lodge鑄鐵鍋被檢出鐵（Iron）釋出量超出相關指引上限54倍。

另外，消委會將7款鑄鐵鍋分別於氣體爐、電磁爐及電陶爐上加熱測試，發現樣本的熱力均勻度整體評分介乎3點至4.5點。當中以Lagostina鑄鐵鍋表現最佳，在3種爐具的測試中均表現最好，獲4.5點整體評分；而鍋身直徑較大的Lodge鑄鐵鍋則於氣體爐及電磁爐測試中表示較遜色，僅獲3點整體評分。

就消委會的測試結果，海關表示已根據相關的資料作出跟進，派員到市面巡查，發現其中1款產品已經下架，及成功試購當中3款產品，並根據有關產品認可標準作安全測試。消委會亦指，由於不同人的煮食習慣、對鑄鐵鍋的重量、大小及顏色等喜好各有不同，消費者宜同時考慮自己的需要及喜好作出選擇。

消委會早前測試市面12款氣炸鍋，包括法國特福Tefal、飛利浦Philips、Midea、伊瑪牌Imarflex、德國寶German Pool及億世家ecHome等，價錢298元至2080元，其中有2樣獲得最高分，到底哪款最平靚正？

