同事行山講是非　巧遇老闆變應酬群組　收智能錶想退群要搵接班人

秋高氣爽，最適合行山遠足欣賞大自然的美，有打工仔日前就在網上發文訴苦，指他與數名同事一向會相約行山，本來是非常愜意兼放鬆心情的活動，直至某次在山上巧遇老闆，對方立即提出以後一起行山，甚至毫無預警送「行山群組」1人1隻2000多元的智能運動手錶，有人約1年後因離職退出群組，甚至被要求歸還手錶，樓主其後找藉口退出，更要找下1名「替死鬼」接手，幸好最後亦成功脫離苦海。



有打工仔發文訴苦，指與同事行山時巧遇老闆，未料這就是噩夢的開始。（資料圖片）

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該名打工仔在facebook專頁「辦公室日報」發文，表示自己與數名志同道合的同事每1至2周便會約行山，間中會各自帶另一半參加，「講下公司是非，講下高層同老闆壞話」，本來是非常輕鬆的假日活動。不過，直至某次遇到老闆兩公婆與其朋友，一切都變了質。樓主續指，老闆當天便提出以後一起行山，作為員工不敢拒絕。

再隔了2天，4人的行山群組突然收到老闆「禮物」，獲贈每人1隻價值2000多元的運動型手錶，「當時已經知：『X街喇，唔使咁認真呀？』」，眾人也不好意思不邀請老闆。樓主大嘆，自此假日行山便變成公事應酬般，沒有放鬆的感覺，言行大受限制，「如果唔係冇預期之下收咗隻錶，真係好想即刻quit咗個行山group」。

老闆提出一起行山，甚至送每人1隻智能運動手錶，員工不敢拒絕，但自此休閒的假日活動便變成公事應酬。（《智異山》劇照）

樓主後來曾缺席行山活動，未料老闆立即問長問短，「行山係放鬆同興趣嚟咋，使唔使打埋卡呀？」約1年後，群組中1名同事因離職而退出，便順理成章地沒有再參與行山，怎料老闆在1個月後找樓主，要求他叫該名同事歸還手錶，再找其他同事「接手」。樓主在文中直斥老闆小氣，形容自己很為難，亦開不了口，其後忽發奇想，自己或藉此機會「甩難」，他最後以上韓文課為由同時脫手智能手錶，並將2隻手錶轉交有意「埋老闆身」的營銷部同事，各取所需。

老闆得知相關群組的人事調動後非常高興，不但欣賞樓主有交帶，行山人數亦沒有改變。事隔2個月，2名接手的營銷部同事找樓主訴苦，有意退出行山活動並想將手錶還給他，樓主聽後1句「呢單嘢唔係我跟開！」婉拒，慶幸自己一早脫離苦海。

不少網民認同假日活動不應變成應酬，又笑言樓主的經歷猶如「投胎鬼故」，大家都在找替死鬼，留言指「咁似新娘潭搵替身」、「隻錶一戴就除唔到，除非你搵到下1個肉身」、「放假仲要對住老細，咁同冇放假有咩分別」、「隻錶原來係信物，有信物先可以參加」、「好cheap，咁肉酸不如唔好送，變左燙手山藥咁」。