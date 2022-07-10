台灣超旺場百貨公司原來係猛鬼地點？入夜即「人頭亂飛」同樣熱鬧

我剛來台南的時候，跟我一樣是外地來的朋友經常邀我一起去看午夜場的電影。



文：陳姓女網友（發表於靈異公社）

那間百貨公司的電影院，環境非常舒適寬敞，空調設備超級涼爽！

平時百貨公司營業時間人超多，人山人海，什麼都要排隊，什麼都要等。深夜的時刻，這家電影院的午夜場就相對的冷清了，因為除了工作人員以外，根本就沒有什麼人！

與學生聊起深夜的百貨公司 被一句點醒 才想起那些不對勁...（點圖放大閲讀原文）👇👇👇

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我跟夜間部的學生聊天聊起這件事的時候，學生們都用一臉詫異又驚恐的表情看我，然後他們馬上七嘴八舌搶著跟我說。A：「老師，你以後不要晚上去那間百貨公司啦！那裏不乾淨啦！」我：「很乾淨啊！廁所都還有香味耶！」B：「老師，你真的不覺得不乾淨嗎？」

我：「嗯！你這麼一說，我突然想到我每次去喝了可樂、吃了爆米花後，都會肚子痛，然後去沒人的廁所拉肚子，而且冷氣空調做得超好，廁所不會悶熱，下面還有涼涼的風吹來，屁屁是都不會濕熱，只是一陣一陣冷風吹得我拉肚子都拉得不暢快了。不知道是不是因為空無一人，害我疑心生暗鬼，當我正在努力奮戰的時候，『喀』一聲，門就突然開了，嚇得我趕快把門用力拉緊鎖好。」

「我覺得應該是不衛生，因為我去三次就拉了三次，所以真的不乾淨呢！不過是不是門鎖也有問題啊？每次當我上得正緊張的時候，門就會喀，自動開了，搞得我上不下去，存心跟我唱反調嘛！」

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A：「老師，你神經真大條，你不覺得是有那個嘿、嘿、嘿嗎？我們台南人都知道那裏以前是日據時代的刑場，我們半夜都不敢去耶。我有陰陽眼的朋友看到那裏晚上阿飄們都出來逛百貨看電影，所以老師你旁邊不是沒有人，而是通通坐滿了人。」B：「對啊！老師，我朋友的小孩在那間百貨的地下停車場做奇怪的動作耶，就是用兩隻腳拖在地上慢慢地走，手裏好像抱著一個很重的東西，然後彎著腰走路。我朋友問她小孩在幹嘛，孩子回答在模仿旁邊一個穿著破破爛爛髒髒的人走路，那個人手裡抱著鐵球，腳上掛著鐵鍊。」

C：「我小女兒更可怕，她有一次在那間百貨，一直對著角落那邊揮手，我問她怎麼了，那裏又沒人，她說有啊！好多人從牆壁那邊伸出手，一直跟她招手呢！我二話不說馬上抱起她衝回家。」A：「我陰陽眼的朋友晚上半夜經過那間百貨，常常看到那門口有很多頭到處亂飛，應該是日據時代被砍頭的死刑犯！晚上還是少去那裏為妙！」

事後，我仔細想了想，那間百貨的廁所真的是空調做得非常好嗎？高超的設計，有人上廁所馬桶會自動吹風上來，到底是什麼風啊？難不成是我心裏最不願意面對的那種風嗎？

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