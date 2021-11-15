人豚戀│男子與雌海豚相戀兼性交　被迫分手後9個月海豚死於自殺？

雖說「戀愛無分界限」，但人獸變始終不容於世俗社會。70歲美國自由作家馬爾科姆·布倫納（Malcolm Brenner）受訪時曾稱，自己大學時期曾與1條雌性海豚相戀長達6個月，其間曾發生性關係。惟水族館倒閉後他被迫與海豚分開，海豚卻在9個月後死亡。布倫納認為，海豚是對分離感到沮喪，於是自行停止呼吸自殺，他亦因為多莉去世患上抑鬱症。

美國佛羅里達州於2011年通過立法禁止「人獸交」，由於這段「人豚戀」發生於70年代，故當時不算違法，但今時今日若有同類個案，作為人類的一方將被送上法庭。



美國自由作家馬爾科姆·布倫納（Malcolm Brenner）稱，過去與一隻雌性海豚相戀長達6個月，更曾發生性關係。示意圖，非涉事海豚。（unsplash／Ranae Smith）

綜合外媒報道，70歲的美國自由作家布倫納接受訪問時憶述，1971年當他還是大學生時，在佛羅里達州1家水上樂園工作，能自由出入水池，也因職務之便，與園內雌性海豚多莉（Dolly）結下了不解緣。

布倫納指出，當時海豚多莉多次親近誘惑他，雖然他最初對多莉不感興趣並拒絕，但一段時間過後，他問自己：「如果這是一個女人，我會想出這些合理化和藉口嗎？」

海豚是喜歡親近人類的海洋生物。（unsplash／Fitzsimmons）

最終布倫納與多莉發展出人豚戀長達6個月，更發生了性關係。他接受訪問時曾形容，「與海豚進行性行為是一種超然的體驗」，又指「海豚是聰明而富有創造力的生物，進行性事是一種完美的行為」。

可惜好景不常，由於水上樂園經營不善倒閉，多莉被迫轉送到其他樂園，與布倫納分開，並於9個月後去世。布倫納認為，由於雙方分離令多莉感到沮喪，於是自行停止呼吸自殺，而他亦因為多莉去世患上抑鬱症，困擾5年之久。

由於佛羅里達州直至2011年才禁止「人獸交」，故當年布倫納與多莉的關係未有違法。這段人豚戀其實早於2014年時已有傳媒報道，布倫納亦曾出書《Wet Goddess》講述事件，其經歷甚至曾被翻拍成電影，至近日再度被提起及在網絡上熱傳，引起網民熱論。

布倫納曾出書《Wet Goddess》講述事件。（Amazon）

布倫納與多莉發生人豚性關係並非唯一個案。研究員馬格麗特（Margaret）之前在美國太空總署（NASA）資助的人類和哺乳動物交流研究中，研究了3隻海豚，其中海豚彼得（Peter）總是非常興奮令，她無法專心研究，只好替彼得泄慾讓牠冷靜下來。

不過馬格麗特對彼得的行為，未有像布倫納般涉及愛戀之情，「這是牠（海豚彼得）的性行為，而不是我的性行為」。最終研究資金用完後，馬格麗特與彼得分開了，之後彼得健康狀況惡化，自行停止呼吸身亡。

資源來源：英國《太陽報》、《每日星報》