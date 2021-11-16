東張西望｜女保安續集！揭女兒曾出資3分1　連登仔：咁都拎唔返？

無綫節目《東張西望》早前採訪聾啞女子美華，指她在爸爸於2017年去世之後，才知道爸爸在去世前21日才立下新遺囑，指令來自內地的屋苑女保安「阿娟」為遺囑的唯一執行人，繼承了美華與爸爸同住超過30年的李鄭屋邨單位。美華與阿娟同住數年期間自稱曾遭到暴力對待，上個月更被趕出家門，只能在街上流浪，但每晚堅持回到家門口睡覺。

《東張西望》昨晚（15日）播出續集，原來美華在父母早年購入單位時，曾出資10萬元，已佔當時樓價的3分1，事件出現新轉機，美華或許毋須繼續流浪街頭。劇組雖然曾成功聯絡上阿娟，她稱單位由她買入，但翻查土地註冊署資料後卻發現單位只屬遺產承辦，沒有成交價格。

事件曝光後激起一眾網民怒火，認為有人使詐侵佔業權，亦有人提醒美華，如能證實爸爸立遺囑時神智不清，就有機會能奪回業權。



美華痛失安樂窩後，仍堅持每晚回到家門前，但只能在門外露宿。（《東張西望》截圖）

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《東張西望》日前報道，50多歲女事主美華原本居於李鄭屋邨一單位，家人後來以「租者置其屋」計劃購入單位，後來母親逝世，胞兄遷出，她便與90多歲父親相依為命，領取綜援維持生活。兩父女後來認識了內地來港的女保安阿娟，數年來對老伯照顧有加。直至2017年美華父親病逝，美華才發現父親在死前21天立了遺囑，將李鄭屋邨單位業權全贈予女阿娟，她與哥哥均無份，指責阿娟正式「入屋」後隨即變臉，態度非常差，至今年10月1日更上門換鎖，美華自此有家歸不得，日間流浪街頭。

前情提要上一集：東張西望│聾啞女九旬父病逝 驚揭租置公屋贈女保安 連登仔獻計

鄰居指阿娟「年輕貌美」，又懂得哄老人家歡心。（《東張西望》截圖）

《東張西望》昨（15日）播出新一集，採訪了不同鄰居的看法，有人指曾目擊美華在8號風球下坐在家門外走廊，她不忍心便報警，據知最後由社工帶美華到庇護中心留宿一宵；並透露有社工曾提出幫她申請公屋，惟美華當時堅持留在原屋，即使現在想申請臨時房屋亦較需時。街坊們不滿阿娟奪人家園，直斥她出動美人計，趁老伯生病時下手，「1個保安哪有理由要熬湯給業主喝」。每當街坊見到阿娟現身，亦紛紛勸她先讓美華入屋後才慢慢處理家事，包括新大廈保安，卻被反斥「妳唔好同我講嘢」，要求她向管理處反映事件。

節目組多番嘗試，終以電話成功聯絡阿娟，但她僅回應指「你有嘢你同警察講啦，我唔會返嚟開門㗎」，很快便掛線，其後節目組再聯絡上阿娟，對方直言「我係真金白銀買咗……我1個仙買到又係交易，我幾百萬買咗又係交易」，堅稱有買賣合約和完成過戶程序，惟拒絕透露金額和出示合約。

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不過，節目組翻查土地註冊署資料後，律師指相關物業是經遺囑承辦，亦沒有寫上物業交易的價格，在法律上並非買賣。阿娟電話受訪時堅稱曾花錢買下物業，又指自己太仁慈才讓美華多住家中4年，事件中最慘的是自己，「嗰間屋係佢老豆㗎，佢就要喺度住㗎嗱？佢老豆夠去咗陰間住啦，佢唔跟埋老豆去陰間住？」。

究竟美華能否以法律途徑取回單位？大律師陸偉雄在節目中指，美華於2002年有份湊錢與父母合資買樓，她出資達10萬元，已佔當時樓價的3分1，在衝平法下，她能以「權益身份」繼續在單位居住，可享有部份業權。《東張西望》將於今晚播出事件的「最終回」。

事件引起網民熱烈討論，有人認為既然女兒有份出資，而且份額也達到3分1之多，如果不能取回相關業權，「會唔會有啲onX？」。網民們亦都認為美華處境十分困難，建議她打官司取回自己應得權益，不過有人認為「贏面唔大」。