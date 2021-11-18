女同事狂搵單身男同事食飯抄低屋企背景　網民：唔做偵探嘥咗佢

在同事間找男友到底有沒有問題？有網民於討論區發文表示，她有名女同事今年26歲，最近經常找單身男同事單獨吃飯，並在言語間表露自己單身，急需一名男友，更聽聞這名女同事每次吃飯後都會記錄男同事的家裏背景和分數，讓她不禁說「唔做偵探真係嘥咗佢」。



有網民於討論區發文表示，她有名26歲的女同事最近經常找單身男同事單獨吃飯，更聽聞每次吃飯後都會記錄男同事的家裏背景和分數，讓她不禁說「唔做偵探真係嘥咗佢」。（《大力女子都奉順》劇照）

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該名網民於香港討論區以「女同事打算係公司搵對象」為題發文表示，她有女同事今年26歲，不知是否因單身太久，最近經常找單身男同事單獨吃飯，每日都不同人，並在言語間表露自己單身，急需一名男友，更聽聞這名女同事每次吃飯後都會在一份名單中記錄男同事的家裏背景和分數，讓她不禁說「唔做偵探真係嘥咗佢」。

她指出，若男同事表現不好或沒什麼將來可言，該名女同事就不會再與對方吃飯，甚至不會和他說話。她續說，公司不主張辦公室戀情，但該名女同事稱若男友是同公司可以令對方不能用見客或超時工作的藉口去偷食。

有其他網民認為事情不簡單，留言猜測「可能急需小兵一隻」、「想搵個人過聖誕掛」，不過亦有網民認為沒問題，「人家有交朋友選對象嘅自由，出來吃飯交友都係你情我願」、「我覺得又無咩所謂，如果OK咪試下，唔OK咪唔同佢食囉」。